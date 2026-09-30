TIEMPO

Aviso naranja este jueves por lluvias de 50 litros en una hora

Pueden registrarse hasta 160 en 12 horas, según las previsiones

EFE

València |

Dos personas con equipaje caminan bajo la lluvia en el aeropuerto de Manises (València).
Dos personas con equipaje caminan bajo la lluvia en el aeropuerto de Manises (València). | Archivo / EFE/ Kai Forsterling

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para la tarde de este jueves el aviso naranja (peligro importante) en Castellón, Valencia y litoral norte de Alicante por precipitaciones de 50 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 160 litros por metro cuadrado en doce horas.

El aviso de Aemet, que se establece desde las 14 horas del jueves, también advierte de la probabilidad de tormentas, con posible granizo y rachas muy fuertes de viento, en las mismas zonas.

En la tarde de este miércoles hay aviso amarillo (peligro bajo) en el interior de Alicante y el interior sur de Valencia por tormentas, que pueden ir acompañadas de chubascos fuertes, granizo y rachas fuertes de viento.

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