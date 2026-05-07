El avión que había llevado a 2 pacientes evacuados del crucero Hondius reposta en València

Preocupación tras el paso a primera hora de la mañana de este jueves por el Aeropuerto de Manises, en Valencia, del avión ambulancia que trasladó desde Cabo Verde a Gran Canaria a un paciente evacuado del crucero MV Hondius con síntomas de Hantavirus. El avión ha repostado con sus tripulantes a bordo y con los que no ha habido ningún contacto por parte del personal del aeropuerto tal y como ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Desde el Consell han apuntado que desconocían la parada técnica que iba a hacer el avión en Valencia. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha lamentado que no haya habido una adecuada coordinación.

Ante las quejas del conseller la delegada del gobierno ha confirmado que ha llamado al president, a quien no ha localizado y que éste ha tardado una hora en responderle. "Recomiendo al Partido Popular, y especialmente al Partido Popular de la Comunidad Valenciana" y al 'president't, Juanfran "Pérez Llorca, que la mejor manera de contribuir y de colaborar con las administraciones, desde luego no es generar polémicas estériles y que no existen", ha manifestado.

En cuanto a las medidas de seguridad llevadas a cabo en el aeropuerto de Manises, Bernabé ha insistido en que "el avión ha hecho un repostaje, no ha habido contacto y no estaba dentro del protocolo", al tiempo que ha asegurado que, "por supuesto, se han seguido todos los procedimientos que se debían seguir dentro del avión y en la parte que corresponde".

Además, ha afirmado que "todos los mecanismos del Estado y todas las herramientas legales" del Estado "están en marcha" para acompañar a los compatriotas que están a bordo del crucero afectado por hantavirus "para que puedan ser atendidos y puedan efectuar la cuarentena en las instalaciones adecuadas y preparadas por el Gobierno de España".

"La Guardia Civil ha hecho un perímetro de seguridad propio ante unas circunstancias similares y ha pasado con total normalidad. Como le digo, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana que saque polémicas estériles de esto; no contribuye en nada. Sobre todo, ya le digo, no ha sido el señor Llorca el más diligente en contestar a la delegada del Gobierno", ha zanjado.

Recordar que en el barco viaja una valenciana que ha confirmado, a través de sus redes sociales, que se encuentra en buen estado y que se están siguiendo los protocolos de prevención.