Aumentan las peticiones de ayuda al Teléfono de la Esperanza por conducta suicida

"Hablar del suicidio, sin tabúes y con normalidad es clave para prevenirlo". Así se ha pronunciado en Onda Cero Carmina Ayuso, psicóloga y voluntaria del Teléfono de la Esperanza, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre.

Los expertos coinciden en la necesidad de visibilizar esta realidad para acabar con los estigmas que la rodean. Para ello, desde el Teléfono de la Esperanza han lanzado la campaña "Cuando solo ves... NADA" con la que quieren dar a conocer dos miradas. Por un lado, la vivencia de la persona en crisis y cómo el sufrimiento intenso puede hacer que no vea alternativas, y, por otro, cómo el entorno a veces tampoco "ve nada" a causa de falsas creencias que dificultan la detección de señales y preguntas repetidas.

La entidad de voluntariado ha recibido en el primer semestre del año 87.623 peticiones de ayuda. Aunque el nivel de demanda mantiene niveles similares a los del año pasado en el mismo período (con un ligero aumento del 0,5 por ciento), las demandas relacionadas con conducta suicida han aumentado un 10,6% con respecto a 2025.

Según Ayuso, "prevenir el suicidio no consiste en actuar sólo en el momento de emergencia, sino que implica construir una cultura de habla y escucha activa".

El Teléfono de la Esperanza ofrece atención emocional gratuita y confidencial a través del 717 003 717, disponible todos los días del año, las 24 horas. Además, el Chat de la Esperanza, funciona de lunes a domingo de 18.00 a 00.00, y puede utilizarse desde la web de la entidad (telefonodelaesperanza.org). Ambos recursos están atendidos por personas voluntarias formadas para escuchar y ayudar desde el respeto y la empatía.

El Ministerio de Sanidad promueve además la Línea 024, gratuita, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.