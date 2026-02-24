Asociaciones de víctimas de la DANA en Les Corts: "No hemos venido a mendigar verdad, sino a reclamarla"

"483 días de maltrato dan para mucho". Así ha empezado su intervención en la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts, Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals. "No hemos venido a mendigar la verdad, hemos venido a reclamarla. No hemos venido a pedir permiso, hemos venido a señalar responsabilidades", continuaba Álvarez, al tiempo que cargaba contra la "negligencia" de la gestión del Consell.

Álvarez, que ha nombrado a las 230 personas fallecidas a causa de las inundaciones, ha incidido en que lo ocurrido el 29O "no fue una sorpresa, fue una negligencia", y ha advertido a los grupos parlamentarios: "No podrán doblegarnos".

En su intervención, también ha criticado que la comisión de investigación de Les Corts haya tardado más de un año en citar a las víctimas. En concreto, ha reprochado al PP y Vox que se hayan "resistido" a dejarlas acudir a este foro.

"Mazón sigue con la silla y la paga"

Por su parte, Mariló Gradolí, presidenta de l'Associació Víctimes de la Dana 29 d’Octubre 2024, quien ha comparecido en segundo lugar, ha advertido al PP que no habrá "normalidad" mientras continúen "protegiendo" al "principal responsable de la muerte de 230 personas", en referencia al 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón: "Sigue con la silla y con la paga".

Gradolí ha subrayado que lo que falló "tiene responsables políticos": "La pregunta no es si llovía o si el cambio climático es una realidad. La pregunta es qué hizo el Consell con la información que tenía: nada. ¿Quién tomaba las decisiones en el Consell para salvar la vida de la gente? Nadie".

La presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, en la comisión de Les Corts. | Rober Solsona - Europa Press

"Se equivocan, señores de Pérez Llorca - jefe del Consell -, si creen que el tiempo hará que esto se olvide. No se ha olvidado porque la vida no es un relato".