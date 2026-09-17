La Asociación Victimas Mortales DANA dice que el Es-alert llegó tarde y Emergencias defiende su gestión

Una de las polémicas que ha surgido tras el temporal es si se envió a tiempo es mensaje ESALERT o volvió a llegar tarde como ya ocurrió en la DANA de 2024.

L'Associació de Víctimes Mortals DANA 29-O lo tiene claro. Llegó tarde y volvió a poner en peligro a la ciudadanía. Rosa Álvarez es su portavoz y ha asegurado que "llegó muy tarde por lo que, otra vez, no sirvió para evitar el peligro, lo que es imperdonable".

Criticas también desde los partidos de la oposición. Compromis y PSPV acusan al Consell de “volver a llegar tarde” en la gestión de la emergencia. Joan Baldovi y Pilar Bernabé.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha defendido el envío del mensaje ES-Alert a las 10 y 8 minutos de la noche. Asegura que se actuó atendiendo a los avisos de la Aemet. Que las lluvias, aunque muy torrenciales, no llegaron a alcanzar los umbrales del nivel rojo. Solo en ese caso (en rojo) se envía el mensaje de forma preventiva. Si no, como ocurrió anoche, se envía si hay que actuar y, según el conseller, hubo que hacerlo porque a partir de las 9 de la noche no solo se intensificaron las llamadas al 112 sino que se decretaron alertas hidrológicas por el posible desbordamiento de cauces y barrancos.

El conseller insiste en que la responsabilidad ante las emergencias es compartida; en que la meteorología no es una ciencia exacta y en que se actuó conforme a la información que se tenía, sin cargar contra la gestión de la Agencia Estatal de Meteorología.