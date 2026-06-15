Arrancan las obras de reforma de la calle Colón

Este lunes han comenzado las obras de remodelación de la calle Colón, la más comercial de la ciudad de València. Si todo va conforme a lo previsto, estarán acabadas antes de que a mediados de diciembre comience la campaña de compras de la Navidad.

Para tratar de agilizar todo lo posible las obras, dos equipos de obreros han comenzado a trabajar en cada uno de los extremos de la calle. Además, a finales de julio o principios de agosto se incorporará un tercer equipo que se ocupará de la zona central, a la altura de la plaza Pintor Pinazo.

El Ayuntamiento y la empresa encargada de las obras han diseñado un plan de ejecución que pretende reducir todo lo posible el impacto en la actividad, así como mantener informados en todo momento a los vecinos y comerciantes. Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Juan Giner:

Las obras contemplan, entre otras actuaciones, ampliar y repavimentar las aceras, plantar arbolado, o colocar nuevo mobiliario urbano y semáforos especiales para bicis y patinetes. También está previsto despejar las aceras de aparcamientos para motos y bicicletas e instalar pavimento fonoabsorbente en la calzada, que se hará por las noches para no tener que cortar el tráfico.

El próximo lunes está previsto que comience también el reasfaltado de la Gran Vía Marqués del Turia. De esta manera, junto con la reurbanización del eje Pérez Galdós-Giorgeta, serán tres las grandes obras en la vía pública que coincidan este verano en València.

Plan ‘Valentia’

Tal como ha señalado el edil las obras en la calle Colón, que costarán dos millones de euros, supondrán la primera actuación en el marco del Plan ‘Valentia’ de identidad urbana del centro histórico de la ciudad. Las reurbanizaciones de las plazas de San Agustín del Ayuntamiento, actualmente en distintos de niveles de tramitación, también se ejecutarán en el marco de esta nueva identidad urbana que supondrá decorar el pavimento con un sello obra del artista valenciano David Cercós inspirado en el epígrafe fundacional de Tito Livio ubicado en la plaza de la Virgen.

La imagen ofrece la leyenda ‘Valentia’ y un murciélago en una pieza monocroma que se integrará de manera discreta pero reconocible en el pavimento. A partir de ahora, cada actuación desarrollada dentro del Plan Valentia incorporará este sello.