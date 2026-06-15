Arcadi España pide a Pérez Llorca que negocie la financiación sin "excusas"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que no ponga "excusas" y se siente a negociar la propuesta de financiación autonómica del Gobierno.

España, que se ha reunido con los agentes sociales en la sede de la Delegación del Gobierno, tras verse con el jefe del Consell, ha insistido en que esa propuesta es "muy beneficiosa" para la Comunitat Valenciana porque llegarían 3.669 millones de euros a esta región. "Es más del doble de los 1.782 millones que Llorca reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión del pasado diciembre", ha apuntado.

Asimismo, ha avanzado que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de esta tarde aprobará 4.000 millones para la Comunitat Valenciana: 1.904 millones de euros del ExtraFLA y otros 2.126 del FLA ordinario del tercer trimestre.

Preguntado por la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y por las palabras de Llorca, quien ha anunciado que la Comunitat se abre a negociar el nuevo modelo pero ha reclamado que sea en el CPFF con "todos juntos en una mesa", España ha reprochado que "no se sienten a negociar porque no les dejan. Esa es la tragedia que tenemos ahora encima de la mesa respecto al modelo de financiación autonómica".

A su juicio, Llorca "está buscando excusas", ha recriminado, y ha pedido "sentarse a negociar técnicamente, las veces que haga falta, y, por supuesto, en órganos bilaterales o multilaterales". "Si lo hubiéramos hecho al revés, que lo hubiéramos llevado directamente al CPFF, hubieran dicho que necesitaban dialogar comunidad a comunidad", ha afirmado.

Respecto al calendario, ha mantenido que el objetivo del Gobierno es que el nuevo modelo de financiación pueda entrar en vigor en enero de 2027. Ha explicado que las reuniones con las comunidades "que han aceptado la invitación al diálogo" empiezan esta semana con Canarias, y que la previsión es que después de celebre el CPFF , lo cual "podría ser antes del verano". Seguidamente, se aprobaría en el Consejo de Ministros e iniciará su tramitación parlamentaria.

Por su parte, los agentes sociales - sindicatos y patronal - han reclamado a las dos administraciones, Consell y Gobierno, "diálogo y celeridad".

Fuentes de la Conselleria de Hacienda han remarcado que los 4.000 millones de euros entre el FLA extraordinario y el FLA ordinario a los que se ha referido el ministro Arcadi España "en ningún caso suponen una aportación de dinero para la Comunitat Valenciana, ya que solo son una autorización para que la Comunitat se endeude más y que encima llega tarde".

Así, desde la Conselleria de Hacienda han subrayado que hasta 2024 el FLA se aprobaba en el mes de diciembre, "una dinámica que cambió la entonces ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, que en 2025 ya lo retrasó hasta el mes de julio y que ahora emula Arcadi España, retrasando también hasta julio la aprobación".