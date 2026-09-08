Los alumnos valencianos a la cola en matemáticas, ciencias y lectura según el último informe PISA

La Comunidad Valenciana se encuentra a la cola en cuanto al rendimiento de sus alumnos en las competencias de ciencias y matemáticas -en ambos casos solo por delante de Ceuta y Melilla- y en lectura, por debajo de la media nacional, de la OCDE y de la UE.

Así se desprende del último Informe PISA 2025 (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) publicado este martes y que evalúa cada tres años (cada cuatro a partir de esta edición) las competencias en ciencias, lectura y matemáticas del alumnado de 15 años de 90 países.

La Comunitat Valenciana obtiene en rendimientos medios en competencia científica 450 puntos -por debajo del promedio de la OCDE que se sitúa en 482 puntos y de los 481 de la UE-, tras Melilla y Ceuta con 405 y 420 puntos respectivamente.

En cuanto a rendimientos medios en lectura, en la Comunitat Valenciana es de 424 puntos, por debajo del promedio de la OCDE (461) de la UE (459) y de España (451); también es inferior en matemáticas, con 435 puntos frente a los 463 de la OCDE y la UE y los 457 de media en España.

La mitad de los alumnos españoles de 15 y 16 años tiene un nivel bajo en ciencias y solo el 28 % llega al nivel mínimo de competencias para enfrentarse a la vida cotidiana y a su futuro laboral. Pero además, el deterioro en lectura y matemáticas se ha intensificado en la última década alcanzando su valor más bajo.

El informe pone de manifiesto que se acentúa la caída registrada en España en la anterior edición y advierte de que las pantallas han deteriorado el rendimiento académico global, sobre todo en la lectura.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina asegura que este resultado es fruto de la reforma de la LOMLOE y de las políticas educativas aplicadas en la Comunidad por el gobierno del Botànic.

Reacciones a este informe también desde Compromis. Acusan al gobierno del PP de no hacer autocrítica y de maltratar la educación pública valenciana.