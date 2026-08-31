Agosto deja 225 muertes atribuibles al calor en la Comunitat Valenciana

Las muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Comunitat Valenciana durante el mes de agosto, que termina este lunes, han ascendido a 225 según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

Desde el 21 de junio, fecha de inicio del verano, son un total de 517 las muertes atribuibles al calor en la Comunitat Valenciana, según el sistema MoMo, que refleja que la semana más letal fue la comprendida entre el 6 y el 12 de julio, con 104 muertes, seguida de la semana del 17 al 23 de agosto, con 100.

Durante el mes de julio se registraron en la Comunitat Valenciana un total de 235 muertes atribuibles a las altas temperaturas (11 más que el mismo mes del año pasado), casi la mitad durante la semana del 6 al 12 de julio (104), mientra que las 225 de este mes de agosto son 25 más que en el mismo periodo de 2025.

De las 225 muertes que se pueden atribuir al calor del mes de agosto, 100 corresponden a la provincia de Alicante, 65 a la de Castellón y 60 a la de Valencia. Se trata de 116 hombres y 109 mujeres, la mayoría de las cuales tenía una edad superior a los 65 años, según los datos publicados por el sistema MoMo.

En lo que va de este verano, la jornada con más fallecimientos debido a las altas temperaturas en la Comunitat Valenciana fue el 10 de julio, con 22, seguida del 9 de julio, con 20, del 11 de julio y del 21 de agosto, en ambos casos con 19 muertes, y del 22 de agosto, con 18.

Si se compara con el verano del año pasado, entre el 21 de junio y el 30 de agosto de 2025 hubo en la Comunitat Valenciana un total de 385 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas, que suponen 132 menos que las 517 del mismo periodo de este 2026.