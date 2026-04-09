AE-Agró publica una guía de consejos ante emergencias meteorológicas en l’Horta Sud

"La DANA del 29 de octubre de 2024 evidenció una clara falta de preparación y de estrategias de prevención, por parte de los gobiernos locales y del gobierno autonómico, pero también por parte de la sociedad civil, para hacer frente a emergencias de gran magnitud". Bajo esta premisa, Acció Ecologista Agró ha publicado una guía de pasos a seguir orientada a mejorar la capacidad de respuesta individual y colectiva frente a fenómenos extremos.

Este trabajo se enmarca en la propuesta educativa desarrollada en institutos de municipios afectados por las inundaciones y forma parte del proyecto ‘Transformem en xarxa’, impulsado por la Fundació Horta Sud.

"Es de vital importancia disponer de protocolos claros y accesibles que permitan a la población actuar con rapidez y eficacia, minimizando riesgos y salvando vidas", ha apuntado Marla Hernández, técnica d'AE-Agró en el Tancat de la Pipa.

Entre las recomendaciones que figuran en el documento, están el seguimiento de fuentes oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y "algo tan importante como conocer el territorio donde uno vive". "Saber si hay barrancos cerca, por ejemplo", ha destacado Hernández, así como posibles "zonas de riesgo".

Otro de los consejos que incluye la guía es disponer del "famoso" kit de emergencia nos permitirá afrontar con autonomía las 72 horas posteriores al evento. Este - recoge el texto - "debe incluir: agua, comida, botiquín, linterna, radio, baterías externas y documentación".

Este es el cuarto bloque de contenidos que durante 2025 Acció Ecologista-Agró ha trabajado con estudiantes de secundaria de los municipios afectados por la DANA.

La propuesta educativa de Acció Ecologista-Agró se enmarca en la convocatoria ‘Transformem en Xarxa’ impulsada por la Fundació Horta Sud, Caixa Popular, Grupo Ugarte Automoción, Fundación Telefónica, Florida Universitaria, Lacomunicación y Milar-Comelsa.