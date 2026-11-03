El Levante no estaba en puestos de descenso desde la primera jornada

El Levante ha regresado a los puestos de descenso después de caer ante el Atlético de Madrid (0-2) en el Ciutat de València, un resultado que ha situado al conjunto valenciano en la decimoctava posición de la clasificación, con diez puntos, tras once jornadas disputadas.

El equipo levantinista no estaba en descenso desde la derrota ante el Espanyol (3-0) a domicilio en la primera jornada que le situó penúltimo clasificado.

Sin embargo, su trayectoria posterior tuvo algunos momentos de recuperación, especialmente con la victoria frente al Betis (5-2) en la tercera jornada y el triunfo ante el Athletic Club (3-1) en la sexta, disputada finalmente el 21 de octubre tras su aplazamiento por la lluvia.

De hecho, el Levante llegó a colocarse en la undécima posición con esa victoria ante el Athletic. El cuadro valenciano No había estado tan alto en la tabla de Primera desde mayo de 2021.

Pero la derrota ante la Real Sociedad (2-1), a domicilio, y el tropiezo frente al Atlético provocaron su caída hasta la decimoctava plaza, que marca actualmente la zona de descenso, empatado a puntos con el Elche.

Con un balance de dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas, además de 16 goles a favor y 21 en contra, el Levante afronta ahora el reto de reaccionar para abandonar los puestos de peligro.

Su próxima oportunidad en LaLiga EA Sports llegará el próximo domingo, cuando visitará al Celta de Vigo en Balaídos. Antes, eso sí, jugará a domicilio la primera ronda de la Copa del Rey ante el Tarancón este jueves.