El Levante UD busca en Riazor una victoria que les haga dar un salto en la clasificación para ganar tranquilidad

Separados por cuatro puntos en la clasificación, los que el Deportivo tiene de ventaja sobre el Levante, que aún debe disputar el partido suspendido contra el Athletic, ambos equipos miden este viernes sus malas rachas en Riazor, a donde llegan tras encadenar cuatro jornadas sin celebrar un triunfo.

Pese a las buenas sensaciones que ha mostrado en sus últimos partidos, el Dépor no gana desde que asaltó el Estadio de la Cerámica de Villarreal. Eso sucedió el pasado 5 de septiembre. La última victoria del Levante queda más lejos. Fue en el Ciutat de Valencia ante el Betis (5-2) el 29 de agosto.

El Levante lleva cuatro jornadas seguidas sin vencer, después de empatar ante el Málaga (0-0), perder ante el FC Barcelona (2-4) y Villarreal (3-1) y el empate del pasado lunes ante el Sevilla (3-3) en el Ciutat de València. Es la segunda peor racha del equipo desde que Luís Castro se sentó en el banquillo.

El club valenciano, además, todavía no ha ganado fuera de casa. Es el quinto peor visitante de la categoría, con apenas dos puntos en sus cuatro partidos lejos del Ciutat de València y solo ha marcado un gol.

El entrenador del Levante, Luís Castro, mantiene la baja por lesión de Hugo Sotelo, aquejado de un esguince de rodilla desde hace un mes, y tampoco podrá contar con el delantero Etta Eyong, que pese a que se ha ejercitado con el equipo no quiere arriesgar tras recuperarse de una lesión muscular.

El técnico granota subrayó este jueves el potencial del Deportivo, su rival el viernes en A Coruña, y destacó que durante el mercado de fichajes del pasado verano completó un trabajo como el de los equipos “grandes” de LaLiga EA Sports.

“El Deportivo ha conseguido una cosa que no es muy normal en equipos que vienen de Segunda División, que es que se han quedado con todos los jugadores del año pasado que han jugado muchos minutos. Ha hecho un mercado de transferencias como hacen los grandes, 'no sale ninguno y metemos mejores jugadores que los que tenemos'”, dijo en la rueda de prensa previa al partido.

“Es un equipo que tiene mucha calidad, el equilibrio ya es mucho. Es un equipo con una movilidad ofensiva muy grande, con algunos jugadores que son muy importantes en su salida de balón, que tienen movimientos ya muy bien trabajados, entonces es un equipo que tenemos que estar a cien por cien concentrados”, añadió el portugués.

Castro explicó que pese a los cuatro partidos sin conocer la victoria ha sacado conclusiones positivas del equipo y recordó que el Sevilla, su último rival, “es uno de los buenos equipos de la liga y que va a dar problemas a muchos de los equipos” de la competición.