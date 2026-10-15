Las Falleras Mayores visitan Onda Cero Valencia

Las falleras mayores de Valencia, Beatriz Blanco Tamarit y Julia Vizcaíno Orero, han visitado los estudios de Onda Cero Valencia en las primeras horas de una nueva etapa que nunca olvidarán. Ambas han pasado por los micrófonos de ‘Más de uno Valencia’, junto a Begoña Perpiñá, Andrea Agut y Boro Peiró, para compartir cómo han vivido la emoción de sus nombramientos y cómo se preparan para representar a la fiesta grande de la ciudad.

Todavía con la alegría y los nervios de los primeros momentos, Beatriz y Julia han contado sus sensaciones tras recibir la llamada que las convirtió en las máximas representantes de las Fallas. Una experiencia que ambas han vivido con una mezcla de incredulidad, ilusión y emoción, conscientes de que comienza un año lleno de actos, encuentros y momentos que quedarán para siempre en su memoria.

Para Beatriz Blanco, de 24 años y perteneciente a la comisión Castellón-Segorbe, el nombramiento supone cumplir un sueño ligado a su pasión por las Fallas desde niña. Su historia es también un mensaje de ilusión para las más pequeñas: después de haberse presentado a las preselecciones en su etapa infantil, este año le ha llegado la oportunidad de vivir la fiesta desde el lugar con el que siempre había soñado.

Por su parte, Julia Vizcaíno, de nueve años y fallera de Rosario-Plaza Calabuig, afronta esta aventura con la ilusión propia de quien está a punto de descubrir un mundo de nuevas experiencias. Su nombramiento tiene, además, un significado especial para su comisión, que contará por primera vez con una Fallera Mayor Infantil de Valencia.

Durante la entrevista, ambas han podido compartir cómo imaginan los próximos meses y los actos que están por llegar, desde los momentos más emblemáticos del calendario fallero hasta la oportunidad de conocer de cerca a las comisiones y a los valencianos. Un año en el que serán protagonistas de la fiesta, pero también en el que podrán vivir de una manera única las tradiciones y emociones que forman parte de su historia personal.

La visita a Onda Cero ha permitido conocer el lado más cercano de las dos representantes en el arranque de su reinado: dos falleras de generaciones distintas, unidas por la misma pasión y por la responsabilidad de representar a Valencia y a sus Fallas durante todo un año.

Con sus primeras entrevistas y sus primeras apariciones públicas, Beatriz Blanco y Julia Vizcaíno comienzan a escribir una nueva etapa. Por delante les espera un calendario intenso y emocionante, con la ilusión de disfrutar cada instante y compartirlo con todos los valencianos.