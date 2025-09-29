De Larrea, un MVP de 19 años que ha aplazado la NBA para explotar en el Valencia

El exterior vallisoletano Sergio De Larrea 'Larry' fue nombrado mejor jugador de la final de la Supercopa Endesa en la victoria del Valencia Basket ante el Real Madrid tras haber renunciado hace unos meses al 'draft' de la NBA para explotar con el club 'taronja', algo que ha empezado a hacer en este torneo en Málaga.

Nacido en Valladolid hace 19 años, De Larrea empezó a jugar en el colegio San Agustín de la ciudad pucelana y fichó por el Valencia Basket en 2021 cuando pasaba a junior, aunque en los dos años anteriores ya había disputado algunos partidos como invitado del club en algunos torneos.

Tras dos años en el equipo vinculado del club en la extinta LEB Plata y empezar a asomar por los entrenamientos y partidos del primer equipo, en el verano de 2024 fue ascendido al primer equipo de la entidad y se estrenó también con la selección española absoluta, aunque no llegó a disputar los Juegos Olímpicos.

La pasada campaña fue ya una pieza importante en el equipo de Pedro Martínez aunque una lesión en el hombro a mitad de la temporada cortó su progresión.

Aún así, había muchas franquicias de la NBA interesadas en él, pero el jugador y el Valencia llegaron a un acuerdo para que retirara su nombre del 'draft' de liga estadounidense, algo que el club compensó con una actualización económica de su contrato.

El pasado 24 de abril en un comunicado el Valencia agradeció "la iniciativa de Sergio De Larrea de no inscribirse en el draft de la NBA de este verano pese a tener posibilidades de ser elegido" y lo atribuyó a "su voluntad de continuar con su progresión como jugador" al mismo tiempo que ayuda al crecimiento del proyecto 'taronja' en la temporada 2025-26.

Este verano De Larrea fue convocado por Sergio Scariolo, ahora entrenador del Real Madrid, para el Eurobasket y las lesiones de otros jugadores exteriores le convirtieron en pieza clave de la rotación. Aunque el equipo cayó eliminado en la fase de grupos, algo que no había pasado antes, el jugador del Valencia fue uno de los más destacados.

Larry fue este domingo el máximo anotador del Valencia al sumar 21 puntos en poco más de 19 minutos en la pista y fue además decisivo en el tramo final, especialmente por la seguridad que mostró en los tiros libres.

En el Valencia, De Larrea unió así su nombre a la ilustre lista de MVP del club, que inauguró Nacho Rodilla, que incluye a Bojan Dubljevic y que hasta ahora cerraba Will Thomas.

Rodilla fue el mejor jugador de la Copa del Rey de 1998, el primer título del club 'taronja'. Tras él, se apuntaron a esa lista Dejan Tomasvic, MVP de la Copa ULEB de 2003; Matt Nielsen, que lo fue de la Eurocopa de 2010; y Justin Doellman en la edición de ese torneo en 2014.

Después, en la Liga Endesa que ganó en 2017, Bojan Dubljevic fue el mejor jugador; mismo galardón que se llevó Erick Green en la Supercopa de ese mismo año; y que en la Eurocopa de 2019 se llevó Will Thomas.