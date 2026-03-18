Javier Tebas: "El Valencia tiene una solvencia financiera importante"

Javier Tebas lo ha vuelto a hacer. Defensa a ultranza de la gestión de Meriton al frente del Valencia, en una alocución que se parece en poco o nada a la realidad que vive el club en la actualidad, y en el día además, de su 107 aniversario.

Peter Lim "tiene tiene un proyecto a largo plazo y lo está demostrando. Calcula que el nuevo estadio va a traer una nueva fuente de ingresos que ahora no tiene. Ilusionado y viendo que hay un recorrido a medio y largo plazo muy importante con el estadio del Valencia. El club tiene una solvencia financiera importante con Goldman Sachs que ha ayudado a terminar el estadio", ha dicho el presidente de La Liga.

Ilusionado y viendo que hay un recorrido a medio y largo plazo muy importante con el estadio del Valencia

Respecto del tema deportivo no ha querido comentar demasiado porque reconoce no ser su "competencia".

Lo que le preocupa del Valencia "es que está haciendo el estadio. El Valencia va a tener un estadio cinco estrellas de primer nivel, que nadie esperaba que lo pudiese tener. Lo que me preocupa es que tenga una solvencia financiera importante. Los resultados importantes con seis puntos más estaría en la Europa League casi. Esa parte de la tabla está muy igualada".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas (i) y el director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez (d) durante la presentación este miércoles del informe económico financiero de LaLiga correspondiente a la temporada 2024/25. | Agencia EFE

Informe Económico Financiero de LaLiga de la temporada 2024-25

LaLiga batió récord de ingresos totales normalizados --sin las llamadas 'palancas'-- en la temporada 2024-25 alcanzando los 5.464 millones de euros, un 8,1% superiores a la campaña anterior, y también de asistencia a estadios, superando los 17 millones de asistentes y con una ocupación del 84,5%.

Según el Informe Económico Financiero de LaLiga de la temporada 2024-25, presentado este miércoles en Madrid por el presidente de la entidad, Javier Tebas, y el director general corporativo, Javier Gómez, los ingresos totales normalizados en el curso 2024-25 fueron de 5.464 millones de euros, por los 5.054 de la temporada anterior, un 8,1% más.

"En la 2025-26 acabaremos por encima de los 5.700 millones y en la 26-27 se rozarán los 6.000 millones, que se batirán "con total seguridad" en la 27-28", avanzó Javier Gómez, que también explicó que de esa cifra, 1.584 millones responden a ingresos comerciales.

El curso 2024-25 también fue de récord a nivel de asistencia a los estadios. Así, la pasada campaña se superaron los 17 millones de espectadores y la ocupación media a recintos españoles fue del 84,5% en LaLiga EA Sports, cuando en la temporada 2018-19 fue de 72%. "Esta temporada terminaremos con 18 millones de asistencia", aseguraron desde LaLiga, destacando también los 399 millones de ingresos por 'matchday' en la 24-25.

"Puede haber problemas puntuales, pero el dato que dice que la situación económica es correcta es que los grandes bancos del mundo quieren financiar proyectos con clubes españoles", resaltó Tebas, insistiendo en la importancia de seguir creciendo en asistencia.

"Siempre leo lo de 'la devaluada Liga de Tebas'. Hay muchos más millones de asistencia, hemos pasado a más de 84% (de ocupación), y nos queda margen de crecimiento, queremos llegar a un 95%", deseó.

Es una competición sostenible, más allá de cuestiones puntuales de clubes

Javier Gómez reiteró que "LaLiga no renuncia a aportación de capital, pero está limitado, con los mismos límites que marca UEFA" --en tres temporadas no puede perder la suma de 60 millones de euros más aquello que gaste en femenino, cantera y secciones--. "Y eso lo pueden utilizar para traer jugadores", recordó.

"Es una competición sostenible, más allá de cuestiones puntuales de clubes. Los problemas que tiene la competición es que cuando un club desciende, lo pasa mal. Pero es sostenible y va a seguir siéndolo. Hemos pasado de puntillas por la situación del COVID, eso ha demostrado que el sector estaba preparado y tenía la fortaleza suficiente. No ha habido impagos, la competición está equilibrada, podríamos estar mejor, pero no tenemos ningún temor a la situación actual", zanjó.