El Valencia cumple 107 años pendiente de la permanencia y del Nou Mestalla

El Valencia celebra este 18 de marzo el 107 aniversario de su fundación pendiente de sellar la permanencia en Primera División y del avance de las obras del Nou Mestalla bajo un contexto marcado desde hace años por la tensión deportiva y social.

Fundado en el Bar Torino de València, el club ha acumulado hasta ahora seis títulos de Liga, ocho Copas del Rey, una Supercopa de España, una Recopa de Europa, tres Copas de la UEFA, dos Supercopas de Europa y una Copa Eva Duarte, precedente oficial de la Supercopa de España.

Un palmarés que no se actualiza desde 2019, cuando el equipo entrenado por Marcelino García Toral ganó la Copa del Rey en el año de su centenario. La última clasificación europea también fue conseguida por ese equipo. Apenas tres meses después el técnico fue destituido.

Desde la campaña 2019-2020, cuando alcanzó los octavos de final de la Liga de Campeones, el Valencia no ha vuelto a competir en la máxima competición continental. La entidad ha registrado cambios frecuentes en el banquillo, en las plantillas y en la dirección del club.

En este aniversario la entidad la preside Kiat Lim, hijo del máximo accionista Peter Lim, está al frente del equipo Carlos Corberán que hace un año vivieron su primer cumpleaños del club en el cargo pero es el primero que ‘celebra’ Ron Gourlay como director general de fútbol.

También la nueva estructura deportiva con Lisandro Isei, director de captación y 'scouting', Hans Gillhaus, jefe de 'scouting' para Europa, y Andrés Zamora Patacchiola, jefe de 'scouting' para Sudamérica.

Como hace un año, y como ha pasado en las últimas campañas, el equipo pelea por la permanencia, aunque la situación es mucho más cómoda que en las anteriores.

Pese a estar lejos de los puestos por los que ha luchado históricamente, el Valencia es décimo cuarto con 32 puntos a seis puntos de distancia con el descenso al término de la jornada 28.

Paralelamente a la situación deportiva, la construcción del Nou Mestalla, que se retomó en enero de 2025 tras más de quince años parada, avanza con el objetivo de ser inaugurado en verano de 2027 y poder convertirse en sede del Mundial 2030.