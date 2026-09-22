Héctor Rodas: "Las reglas del Fair Play tienen que ser para todos por igual"

Después de un mercado de infarto para el Levante al que acudía con un estrecho margen económico, Onda Deportiva ha tenido como protagonista al responsable deportivo del conjunto granota Héctor Rodas.
Con más de 35 operaciones a sus espaldas, el equipo se marcha al parón fuera del descenso y con un partido menos, lo que habla muy bien de lo que le viene por delante a un Levante que ha jugado contra equipos como Betis, Barcelona o Villarreal que juegan en competición europea.
Arrancaron el mercado con el Fair Play cogido con pinzas, Un mecanismo bueno "para que no las lo que me pasó a mí de estar meses sin cobrar. Pero tiene que ser para todos igual. El mismo rasero", ha explicado Rodas.
Luís Castro "es muy exigente. Este verano mi mujer ha acabado de él hasta las narices. Cada vez que me sonaba el teléfono era Luís, de hecho venía hablando con el para ver que jugadores del juvenil pueden subir a entrenar con el primer equipo estos días"
Hay fichajes "que no podemos hacer como el de Ndukwe, fuimos a verlo al mundial de Qatar y conocimos a su familia. Lo ficha el Liverpool y buscamos su cesión. Ya nos conocían, por ese trabajo de establecer relaciones con ellos", ha reconocido el director deportivo.
Entre entradas y salidas "hemos hecho este verano unas 35 operaciones. El día del cierre me fui a dormir a las 2:00 de la mañana y algunos aun se enfadaron porque no fui al club".