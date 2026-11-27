A dos días del encuentro frente a Osasuna, el Valencia mantiene una incógnita importante en su plantilla. Guido Rodríguez es seria duda para el partido después de sufrir unas molestias durante el entrenamiento que le han impedido ejercitarse con normalidad.

El centrocampista argentino ha sido atendido por los servicios médicos del club debido a una pequeña sobrecarga en la pierna derecha. Aunque ha recibido tratamiento, será mañana cuando se determine si está en condiciones de entrar en los planes de Javier Aguirre para un choque fundamental en la búsqueda de la primera victoria valencianista en Mestalla esta temporada.

La posible ausencia de Guido supondría un contratiempo importante para el equipo. El mediocentro es una pieza relevante en los esquemas del técnico mexicano y sus molestias han encendido las alarmas en la Ciudad Deportiva de Paterna.

Por otra parte, Aguirre cuenta con las bajas confirmadas para recibir a Osasuna de Foulquier y Jesús Vázquez que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.