Este domingo vive el derbi del 'Cap i Casal' entre Levante y Valencia desde el Ciutat en el Radioestadio Valenciano

Levante y Valencia miden sus fuerzas en el derbi más caliente que se recuerda en Orriols, con la lucha por el descenso al rojo vivo tras las derrotas de ambos equipos en la última jornada de liga.

Este domingo podrás vivir el derbi entre Levante y Valencia desde las seis de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertecno.

Con la narración de Sergi López y el análisis de Santi Marín y Granotil.