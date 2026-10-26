Vithas Valencia Turia refuerza su compromiso con el deporte valenciano a través de tres nuevas alianzas

El Hospital Vithas Valencia Turia ha suscrito acuerdos de colaboración con el C.D. Nou Túria FSF, el Club Deportivo Malilla y el Rugby Club Valencia, consolidando una línea de trabajo conjunta con entidades deportivas de la ciudad para desarrollar iniciativas dirigidas a deportistas, familias y aficionados durante la temporada 2026/2027.

El acto de firma ha contado con la participación del Dr. Javier Palau, director gerente del Hospital Vithas Valencia Turia; de Marina Romero, presidenta del C.D. Nou Túria FSF; de Gabriel Salinas, director general del Club Deportivo Malilla, y de Eduardo González, presidente del Rugby Club Valencia.

A través de estas alianzas, el hospital desarrollará diferentes iniciativas de divulgación y promoción de la salud adaptadas a las necesidades de cada entidad. Entre ellas se incluyen sesiones informativas sobre prevención de lesiones, nutrición, bienestar físico y emocional o la práctica deportiva segura, con el objetivo de acercar el conocimiento sanitario a quienes forman parte de la vida diaria de estos clubes.

En el caso del C.D. Nou Túria FSF, club de fútbol sala femenino que compite en la Segunda División Nacional, la colaboración pondrá el foco en la salud deportiva femenina. Las iniciativas previstas abordarán cuestiones como la salud menstrual, el cuidado del suelo pélvico, la prevención de lesiones y otros aspectos relacionados con el rendimiento deportivo.

La alianza con el Club Deportivo Malilla permitirá llevar estas iniciativas a una de las entidades de fútbol base con mayor implantación en la ciudad. Con más de 700 jugadores por temporada y una intensa actividad deportiva y social, el club ofrece una oportunidad única para acercar contenidos de educación sanitaria, prevención y bienestar a deportistas, familias y comunidad local.

Por su parte, la colaboración con el Rugby Club Valencia contribuirá al desarrollo de actividades vinculadas a proyectos sociales e inclusivos, además de fomentar la participación de jugadores, socios y familiares en acciones relacionadas con la salud y el bienestar.

“El deporte y la salud comparten objetivos comunes como la prevención, el bienestar y la mejora de la calidad de vida. Con estos acuerdos queremos seguir acercando la promoción de la salud a la comunidad y apoyar proyectos deportivos que representan valores como el esfuerzo, la inclusión, la igualdad de oportunidades y el trabajo en equipo”, ha destacado Javier Palau durante la firma.

Los acuerdos tendrán vigencia durante la temporada 2026/2027 y permitirán desarrollar iniciativas de carácter sanitario, deportivo y social junto a tres clubes con una destacada presencia en la vida deportiva valenciana, reforzando así la conexión del Hospital Vithas Valencia Turia con su entorno más cercano.

Estos acuerdos se enmarcan en el compromiso de Vithas con el deporte para promover hábitos de vida saludables entre la población y fomentar su práctica de una manera sana y responsable. Así, Vithas colabora con el Media Maratón y el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich; es patrocinador de la Zurich Marató de Barcelona y la Hyundai Mitja Marató de Barcelona by Brooks y de la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid. En fútbol, es el servicio médico oficial de clubes como el Atlético de Madrid y el Granada CF. Patrocina el Barcelona Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó de tenis y al Vithas Urbania Sailing Team de vela, entre otras disciplinas deportivas.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 14.500 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.