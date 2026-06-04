Valencia reúne a expertos de Harvard y Cambridge para analizar las últimas tendencias en innovación

El ecosistema tecnológico de València vuelve a demostrar su capacidad de convocatoria internacional. Los próximos días 11 y 12 de junio, el auditorio del Cubo Azul de la Universitat Politècnica de València (UPV) con la colaboración de Valencia Inovation Capital acogerá la sexta edición del congreso internacional Smart Business: Innovation & Values, un foro de referencia que este año se celebra bajo el lema Sustainable Tech Solutions – Shaping a Better Society.

El encuentro reunirá a destacados investigadores de las universidades de Harvard y Cambridge, junto a líderes de organizaciones globales como Google, IBM, Boston Consulting Group y el Foro Económico Mundial, consolidando el posicionamiento de la ciudad como un hub de conocimiento y vanguardia tecnológica en el Mediterráneo.

Entre los expertos internacionales destaca Josh Entsminger, investigador de la prestigiosa Kennedy School de la Universidad de Harvard quien centrará su conferencia en la intersección entre la geopolítica, la innovación disruptiva y las exigencias de cero emisiones netas.

También desde Boston, Patrick Slade, profesor de Bioingeniería e investigador en Robótica Bioinspirada y Computación de la Universidad de Harvard impartirá una charla en la que expondrá cómo maximizar la eficacia de los equipos humano-robot mediante la personalización de la respuesta del robot para adaptarse a las necesidades de la persona con la que interactúa.

Por otra parte, desde la Universidad de Cambrigde, Tanja Collavo, directora del Master en Liderazgo en Sostenibilidad, intervendrá en el eje de Economía Circular para explicar cómo afecta el impacto social en la transición hacia la sostenibilidad.

La concejal de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha señalado la importancia de que la ciudad albergue debates de este nivel estratégico: "Que referentes científicos de Harvard o Cambridge y grandes corporaciones tecnológicas elijan València para analizar las tendencias que van a marcar las próximas décadas es un reflejo de la madurez y el dinamismo de nuestro ecosistema”.

A través de la estrategia 'València Innovation Capital', nuestro objetivo es apoyar y dar visibilidad a estos espacios de reflexión que sitúan a la ciudad en la primera línea del debate tecnológico global". Innovación orientada a resolver retos reales.

El programa del congreso abordará avances en materias clave como la movilidad autónoma, la descarbonización, el ecosistema cuántico y la bioeconomía. Entre los expertos internacionales destacan Josh Entsminger (Harvard Kennedy School), enfocado en geopolítica y emisiones netas cero; Patrick Slade (Harvard), especialista en robótica colaborativa; y Tanja Collavo (Cambridge), experta en liderazgo en sostenibilidad.

Al respecto, Llobet ha incidido en el impacto positivo que este foro busca generar en la economía local: "La innovación cobra verdadero sentido cuando se transforma en soluciones reales para la sociedad. Este congreso es una oportunidad excelente para conectar la investigación científica más puntera del mundo con nuestras empresas y startups. Queremos facilitar esa transferencia de conocimiento para que el talento se traduzca en un desarrollo económico más competitivo, sostenible y con un beneficio directo en la calidad de vida de los ciudadanos".

Alianza público-privada en el corazón del ecosistema

Esta sexta edición cuenta con un sólido respaldo institucional del Ayuntamiento de València, la Generalitat Valenciana y la UPV, además de la implicación de empresas privadas como PowerCo, Nealis o Simetría. El foro opera en colaboración con The Terminal Hub, compartiendo la misión de fortalecer los entornos de cooperación y el impulso de proyectos tecnológicos.

Tal como subraya Norberto Martínez, director de Smart Business Lab, promotora del congreso, “este año hemos puesto el acento en cómo distintos sectores estratégicos están redefiniendo la innovación para convertirla en un activo de peso en las ciudades y en el bienestar de sus ciudadanos”.

La colaboración entre empresas, universidades y administraciones para acelerar la innovación abierta y provocar sinergias está en el corazón del congreso que en esta edición ha ampliado su ámbito de actuación. “Efectivamente, tras cinco años de experiencia acumulada, en enero creamos la plataforma estratégica Smart Business Lab

para impulsar un programa continuo de actividades con el foco puesto en la transferencia de conocimiento”, explica Martínez.

“Ya hemos desarrollado dos acciones previas al congreso en este primer semestre, con una respuesta de público admirable y ya tenemos planificadas dos más para la segunda mitad del año, además de estar perfilando un programa de gran alcance para el 2027”, asegura.

"La colaboración estrecha entre las administraciones, las universidades y el sector privado es el verdadero motor de nuestro modelo de ciudad. Con iniciativas como esta, València se reafirma como un polo de atracción de talento y un escenario idóneo para dar respuesta a los desafíos del presente desde la innovación abierta", ha concluido la concejala.

Toda la información sobre el programa y las inscripciones gratuitas está disponible en la web oficial del certamen.