Nitmotor inicia la venta de GWM en Valencia

Nitmotor ha celebrado la puesta en marcha oficial de su actividad como concesionario y distribuidor de GWM (Great Wall Motor) en Valencia. Con esta apertura, Grupo Angal amplía su presencia en el mercado y refuerza su apuesta por una marca global de automoción en plena expansión.

El acto tuvo lugar el pasado 21 de julio en las instalaciones de la Avenida Blasco Ibáñez, 121, y contó con la presencia de representantes de GWM España y de Nitmotor. La jornada sirvió para presentar el proyecto comercial, dar a conocer la red de centros en la provincia y mostrar la gama con la que la marca inicia su actividad en el mercado español.

Entre los asistentes se encontraban José Ignacio Olazábal, Country Manager de GWM España; Alberto Morla Santos, Senior PR Manager; y José María Satrústegui, Director Comercial y Coordinador de Ventas de la red. Por parte de Nitmotor y Grupo Angal participaron Alberto Acebrón Corbacho, Director Comercial, y Minerva Parreño Moreno, Responsable de Marketing y Comunicación.

Nitmotor Blasco Ibañez, 121 | OndaCero

Red comercial en Valencia

Nitmotor inicia su actividad con tres puntos de venta ubicados en Valencia capital, Quart de Poblet y Alfafar, configurando una cobertura integral para el área metropolitana. Las instalaciones ofrecen servicios de venta, asesoramiento y servicio técnico oficial, con una propuesta orientada a garantizar atención comercial y posventa en toda la provincia.

José Ignacio Olazábal destacó que la implantación en Valencia representa un paso clave dentro del plan de expansión de GWM en España. El Country Manager subrayó además la confianza depositada en Grupo Angal por su trayectoria y reputación en el mercado nacional.

El GWM ORA 5, ya disponible

La principal novedad comercial de la jornada fue el GWM ORA 5, un SUV compacto que ya ha iniciado oficialmente su comercialización en España en los acabados Explore y Advance. El modelo está disponible desde 19.950 euros, con promociones, en la versión de

combustión 1.5T Explore de 160 CV.

La gama de lanzamiento se completa con la variante híbrida 1.5T HEV de 223 CV, disponible desde 22.350 euros, y la versión 100% eléctrica EV de 204 CV, desde 23.850 euros. En precios oficiales de tarifa, sin promociones ni ayudas, la oferta arranca en 26.950 euros para la versión térmica, 28.950 euros para la híbrida y 34.950 euros para la eléctrica.

Alberto Acebrón Corbacho señaló que el ORA 5 llega a Valencia con una propuesta de valor especialmente competitiva. El Director Comercial de Nitmotor destacó además que la prioridad del concesionario será ofrecer la máxima excelencia en el servicio al cliente y un

soporte de posventa alineado con los estándares de Grupo Angal.

Toda la gama del ORA 5 cuenta con una garantía oficial de 7 años o 150.000 kilómetros, ampliada a 8 años o 160.000 kilómetros para las baterías de las versiones electrificadas. A ello se suma un completo nivel de equipamiento en confort y más de 20 asistentes a la conducción.

ORA 5 Nitmotor | OndaCero

Próximos lanzamientos

Durante el evento, Nitmotor también avanzó la incorporación progresiva de nuevos modelos al mercado y exhibió parte de su oferta futura. Entre ellos figuran el GWM H7, un SUV mediano previsto para finales de octubre, y el GWM P500, cuya llegada a losconcesionarios está prevista para principios del próximo año.

La presentación incluyó además la presencia del WEY G9, un monovolumen premium electrificado orientado al transporte ejecutivo y familiar, y del TANK 300, un todoterreno 4x4 de marcada vocación off-road. Alberto Morla Santos señaló que esta llegada escalonada de nuevos modelos refleja la diversidad tecnológica y comercial de la oferta de GWM para responder a distintas necesidades de movilidad.

Contacto de prensa GWM - NITMOTOR

Minerva Parreño Moreno

Responsable de Marketing y Comunicación

Email: minerva.parreno@angalvalencia.com

Contacto de prensa GWM España

Alberto Morla Santos

Senior PR Manager

Email: prensa@gwm-eu.com

Acerca de Nitmotor y Grupo Angal

Nitmotor nace como la fuerte apuesta conjunta de Grupo Angal y la firma automotriz GWM para liderar la nueva era de la movilidad inteligente y sostenible en Valencia. Desde el inicio de sus operaciones, la marca cuenta con un despliegue estratégico de tres concesionarios ubicados en Alfafar (Calle Rabi Sancho, 2A), Quart de Poblet (Av. Real Monestir Sta. Mª de Poblet, 82) y Valencia (Avda. Blasco Ibáñez, 121). Estas instalaciones están diseñadas para ofrecer una experiencia de cliente totalmente conectada y de vanguardia.

Nitmotor cuenta con el respaldo directo de Grupo Angal, líder de la distribución con 64 años de experiencia al servicio de la automoción en España, cuya continuidad está asegurada a través de su tercera generación familiar. Consolidado como uno de los cinco primeros grupos empresariales del sector a nivel nacional, Angal cerró el ejercicio con un excelente crecimiento anual del 7% respecto a 2024, alcanzando los más de 13.000 vehículos comercializados en 2025.

Con el soporte de una estructura de más de 800 profesionales, Nitmotor se beneficia de la transformación digital y ecológica que define a Grupo Angal. Bajo el modelo de "E-Concesionarios", la red física incorpora placas fotovoltaicas y puntos de carga rápida, mientras que procesos avanzados como el Big Data en tiempo real y cajeros de llaves digitales garantizan una atención de primer nivel.

Alberto Acebrón Nitmotor | Onda Cero

Acerca de GWM

GWM (Great Wall Motor) es una empresa global de movilidad inteligente enfocada en ofrecer experiencias de conducción accesibles y de alto valor mediante la tecnología y la innovación. Fundada en 1990 y con sede en Baoding, China, GWM abarca toda la cadena de valor automotriz, desde el diseño y la I+D hasta la producción, las ventas y los servicios. Con operaciones internacionales desde 1998, su portfolio incluye las marcas HAVAL, WEY, TANK, ORA y POER, que abarcan SUV, turismos y pick-ups, ofreciendo así una amplia gama de soluciones de movilidad para todos los usos y escenarios.

Hasta la fecha, GWM ha entrado en más de 170 países o regiones y ha establecido una presencia global respaldada por centros de I+D y plantas de producción en China y en distintas regiones de Asia, Europa, América Latina y Oceanía. La compañía continúa acelerando su expansión internacional mediante una red de distribución en constante crecimiento.

En Europa, GWM está construyendo una presencia sostenible y a largo plazo, además de contar con un Centro Técnico y Estudio de Diseño en Múnich, Alemania. La compañía amplía progresivamente su alcance en los principales mercados europeos a través de una red de venta y servicio en expansión, colaborando con socios locales para ofrecer vehículos adaptados a las expectativas de los clientes europeos, combinando diseño, tecnología avanzada, confort y practicidad diaria