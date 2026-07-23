Ofrecido por B LOCK

"O arrancan la puerta o no entran": B lock, el sistema valenciano que bloquea la cerradura como en las cajas fuertes de los bancos

En una entrevista en el programa 'Más de Uno Valencia', Vicente Montesinos, gerente de la firma valenciana B lock, advierte sobre la ola de robos exprés y ocupaciones en vacaciones y explica por qué las llaves tradicionales ya no protegen las viviendas.

ondacero.es

Valencia |

En una entrevista concedida al programa de radio Más de Uno Valencia con la periodista Andrea Agut, Vicente Montesinos, gerente de la firma valenciana B lock, analizó las principales claves y consejos de seguridad para proteger los hogares durante el periodo vacacional. Frente al temor a robos y ocupaciones exprés al dejar la casa vacía, Vicente Montesinos propuso una solución tan contundente como sencilla: bloquear la cerradura desde dentro para convertir la puerta principal en una auténtica caja fuerte, sin obras y sin pagar cuotas mensuales.

B lock no es una cerradura: es un bloqueador que va detrás de la puerta

Durante la entrevista, Montesinos aclaró de forma muy directa la verdadera naturaleza de su sistema: "B lock no es una cerradura, es un bloqueador de cerraduras. Es el mismo sistema que utilizan las cajas fuertes de los bancos: neutraliza los pasadores una vez echada la llave para que no puedan volver hacia atrás".

El funcionamiento para el usuario es muy fácil: "Tú te vas de casa, le das la vuelta a la llave y todos los pasadores de tu cerradura que han entrado en el marco los bloquea, impidiendo que vuelvan hacia atrás. Esto convierte tu puerta en una caja fuerte: o arrancan la puerta o no entran. Así de sencillo", remarcó el gerente.

"El 95% de los robos se producen por la puerta de entrada, y si por la puerta de entrada tienes un B lock, no te van a entrar. B lock es el sistema de la tranquilidad", afirmó Montesinos en el programa.

"Lo que falla es tu llave": las trampas de los ladrones actuales

Montesinos advirtió que los métodos de apertura de los ladrones han evolucionado rápidamente y que abrir una puerta tradicional hoy apenas lleva entre 15 y 20 segundos.

  • El aparato 'Topolino': "Hay una maquinita que se vende en internet llamada 'Topolino' que abre todas las puertas entre 15 y 30 segundos sin hacer daño ninguno, sin marcas y encima te hace una copia de la llave"
  • Técnicas tradicionales: Uso de ácidos, bumping, impressioning, llaves maestras o el truco de "la anilla"
  • El engaño a las alarmas: "Le dan una manipulación a la cerradura para que suene la alarma. Cuando suena tres o cuatro veces y el dueño ve que no pasa nada, termina dejándola desconectada. Ahí es cuando entran y roban. Así de fácil".

Instalación en una hora, cero incidencias y atención personalizada

  • Sin obras ni cambios: La instalación se realiza en solo una hora. No hay que cambiar la puerta, ni la cerradura, ni las llaves, manteniendo el aspecto original de la vivienda.
  • Efectividad total: Con miles de instalaciones, en ningún caso han conseguido violar el sistema B lock.
  • Protección para mayores y segunda residencia: Solución ideal tanto para viviendas vacías en época estival como para proteger a las personas mayores frente a intrusiones nocturnas.

Una empresa 100% valenciana desde 1980

B lock es una marca de M.V.M., fabricantes ubicados en el Polígono Industrial de Xirivella desde 1980. Tras más de 40 años en el sector, el 80% de los comercios de Valencia confían en sus sistemas de seguridad.

Contacto y Presupuestos sin compromiso:

  • Teléfono directo: 963 963 963
  • Condiciones: Presupuestos sin compromiso y desplazamientos totalmente gratuitos.
  • Ubicación: Xirivella, Valencia
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