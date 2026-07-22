El Hospital Vithas Valencia Turia corrige con éxito una deformidad severa e incapacitante del pie poco frecuente en paciente adulto

El Hospital Vithas Valencia Turia, a través de su Unidad de Tobillo y Pie, liderada por el Dr. Rodrigo Díaz, ha llevado a cabo con éxito una compleja cirugía reconstructiva de pie y tobillo a un paciente adulto procedente de Libia que presentaba una deformidad severa de pie zambo no tratada en la infancia.

El pie zambo, también denominado talipes equinovarus, es una malformación congénita que afecta a huesos, músculos y tendones del pie, que desarrollan una orientación diferente durante el embarazo, de forma que el bebé nace con el pie girado hacia dentro y hacia abajo. Se estima que aparece en 1 a 3 de cada 1.000 recién nacidos, lo que la convierte en una de las deformidades congénitas más frecuentes.

En los países desarrollados, esta patología se trata de forma precoz mediante el método de Ponseti, basado en yesos seriados y el uso de una férula nocturna, que logra que los niños puedan caminar, correr y llevar una vida completamente normal. Sin embargo, en regiones donde este tratamiento no está disponible o se aplica de forma incorrecta, pueden persistir deformidades graves que condicionan la marcha, generan dolor crónico y limitan la vida diaria.

Una cirugía excepcional en España

El paciente libio llegó al Hospital Vithas Valencia Turia a través del servicio del Paciente Internacional de Vithas, con una deformidad rígida y dolorosa que le impedía caminar con normalidad. El abordaje de la cirugía ha ido a cargo del Dr. Rodrigo Díaz, traumatólogo especialista en pie y tobillo del centro, reconocido por su experiencia en el tratamiento de deformidades complejas y por su participación habitual en programas internacionales de cooperación quirúrgica, como los desarrollados por la organización Step2Walk, liderada por el cirujano estadounidense Mark Myerson.

“Nos encontramos ante una deformidad muy severa, propia de pacientes que no han tenido acceso a un tratamiento adecuado en la infancia. En España es excepcional ver casos así, por lo que requieren una planificación quirúrgica muy meticulosa y una ejecución muy precisa”, explica el Dr. Rodrigo Díaz.

La intervención, de alta complejidad, tuvo una duración de cinco horas y consistió en una reconstrucción completa del pie y el tobillo para corregir la deformidad, alinear las estructuras óseas y recuperar la función. “El objetivo principal era conseguir un pie plantígrado, estable y sin dolor. Para ello fue necesario liberar tejidos retraídos, corregir la alineación ósea y reconstruir las estructuras que permiten una marcha funcional. Además, realizamos transferencias tendinosas para equilibrar el pie y compensar los desequilibrios musculares existentes”, detalla el especialista.

Recuperación completa y sin complicaciones

Tras la intervención, el paciente ya puede apoyar el pie de forma adecuada, ha recuperado la función y ha dejado atrás el dolor que le acompañaba desde la infancia, lo que ha supuesto una clara mejoría en su calidad de vida. “Aunque se trataba de una cirugía compleja, que requiere extremar las precauciones en el postoperatorio por el riesgo de complicaciones o problemas de cicatrización, la evolución ha sido favorable y no se han registrado incidencias relevantes”, señala el Dr. Díaz.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 14.500 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+. Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.