La DO Utiel-Requena llena Valencia de vino, cultura y vida con URbanitas del VINO

Tras la presentación profesional celebrada el 20 de octubre en Mercader, que reunió a más de un centenar de distribuidores, sumilleres, restauradores y prensa especializada, la acción se extendió a los barrios más emblemáticos de la ciudad con “Cinco Barrios con Diez Planes”, una ruta urbana que ha superado todas las expectativas y ha contado con asistencia masiva de público local e internacional.

El sábado 25 de octubre, Mercader Cabanyal se convirtió en el epicentro del vino valenciano con su gran feria URbanitas by Mercader, que congregó a más de 350 personas durante toda la jornada. Los vinos de las 36 bodegas participantes y la oferta gastronómica del espacio agotaron existencias en una jornada festiva con música en directo. El recorrido por los cinco barrios de Valencia fue un reflejo del entusiasmo que despertó la iniciativa: En Cabanyal, Casa Montaña, apostó por la pizarra del vino durante diez días con referencias de la DO Utiel-Requena, mientras su Menú 1836+ se maridó con vinos del territorio. Mercader Cabanyal, por su parte, celebró tres catas previas antes de su gran feria, con gran afluencia en cada una de ellas.

En Pla del Reial y L’Eixample, locales como Llebeig, Pope Ultramarinos, Travieso Bar y Maestro Bar compartieron el mismo espíritu URbanitas, llenando sus terrazas y barras con vinos por copas y por botellas que acercaron el sabor de Utiel-Requena al público. Durante toda la semana, el ambiente fue vibrante y participativo, reflejando la excelente acogida de los vinos de la DO entre un público urbano cada vez más curioso y entusiasta. En El Carmen, Vinostrum combinó vinos de la DO con su cuidada gastronomía, llenando su acogedor espacio cada día de la acción, mientras que Borgia Wine Bar ofreció una cata especial el domingo 26 y un atractivo copeo posterior, ambos con gran asistencia internacional. Y en Russafa, Che Vins y Bodega Biosca destacaron por su capacidad de convocatoria.

Che Vins celebró dos mini ferias UR con bodegueros de la DO acercando sus vinos a asistentes nacionales e internacionales, mientras que los afterworks de Biosca, reunieron a un público fiel y curioso que disfrutó del vino en un formato distendido y urbano. “Con URbanitas del Vino hemos logrado que Valencia viva el vino como parte de su día a día, con alegría y con orgullo de origen. El público valenciano, y también muchos visitantes internacionales, han respondido con gran interés”, destacó José Miguel Medina, presidente de la DO Utiel-Requena. La DO Utiel-Requena ya trabaja en una nueva edición para el próximo año, con el objetivo de ampliar experiencias, sumar nuevos espacios y seguir fortaleciendo el vínculo entre el vino y la ciudad, consolidando a Valencia como una gran embajadora de los vinos de la Denominación de Origen.

URbanitas del VINO | DO Utiel-Requena