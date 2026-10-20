La CEU UCH ha celebrado la II Edición de los Premios Padre Jofré a la Humanización de la Comunicación en Salud Mental

La Universidad CEU Cardenal Herrera, a través de la Cátedra de Comunicación, Salud Mental y Adicciones, ha celebrado hoy la II Edición de los Premios Padre Jofré a la Humanización de la Comunicación en Salud Mental, una iniciativa que reconoce el compromiso de profesionales, medios de comunicación y entidades que contribuyen a promover una comunicación responsable, rigurosa y humanizadora en el ámbito de la salud mental.

Por su parte, Francisco Bueno, codirector científico de la Cátedra, ha inaugurado la jornada agradeciendo el impulso recibido desde la creación de este proyecto en 2024. Durante su intervención ha destacado el respaldo del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones, cuya financiación ha permitido impulsar acciones de visibilización, concienciación y apoyo a una necesidad social cada vez más relevante.

Los premiados en la II Edición de los Premios Padre Jofré

La ceremonia ha hecho entrega de los galardones de la segunda edición de los Premios Padre Jofré, destinados a reconocer aquellas iniciativas que favorecen una mayor comprensión social de los problemas de salud mental, contribuyen a combatir el estigma y promueven una visión centrada en la dignidad de las personas.

En la categoría de Trayectoria de Información Periodística en Salud Mental, el jurado ha distinguido a María Miret García, periodista especializada y miembro de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), por su labor divulgativa y su contribución al tratamiento riguroso de la información sobre salud mental. El reconocimiento ha sido compartido con el Grupo y Fundación ATRESMEDIA, por su compromiso sostenido con la sensibilización social y la promoción de contenidos que favorecen una mirada inclusiva y responsable sobre los problemas de salud mental.

En el ámbito de las Campañas de Comunicación y Salud Mental, los premios han recaído en Grupo Ribera Salud y Teléfono de la Esperanza, dos entidades que han desarrollado iniciativas capaces de acercar la salud mental a la ciudadanía, fomentar la prevención y promover el acompañamiento a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional.

La categoría de Proyectos Audiovisuales para la Comunicación de la Salud Mental ha reconocido al Estigma Festival, un espacio cultural dedicado a visibilizar las realidades vinculadas a la salud mental a través del cine y las artes audiovisuales, y al director y guionista Oriol Paulo, cuya trayectoria cinematográfica ha contribuido a generar reflexión social sobre la complejidad de la conducta humana y los trastornos psicológicos.

Por su parte, en la categoría de Divulgación sobre Salud Mental en Canales Digitales, los galardones han sido para MenteScopia y Patri Psicóloga, referentes en la creación de contenidos divulgativos en redes sociales y entornos digitales, acercando información rigurosa, accesible y basada en la evidencia científica a miles de personas.

Luis de la Fuente, entre los premios especiales

Además, la Cátedra ha otorgado dos Premios Especiales Padre Jofré. Uno de ellos ha recaído en el Dr. Luis Miguel Rojo, jefe del Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, en reconocimiento a su destacada trayectoria clínica, investigadora y docente en el ámbito de la salud mental. El otro premio ha sido concedido a Luis de la Fuente, seleccionador nacional absoluto de la Selección Española de Fútbol, por su contribución a la normalización de la conversación sobre bienestar emocional y salud mental. Aunque no ha podido asistir al acto en esta ocasión, el seleccionador ha enviado un mensaje de agradecimiento por recibir este premio y además felicita a la organización por esta iniciativa.

Todos los premiados han recibido un diploma y una ilustración acreditativa, junto con una vasija de cerámica valenciana elaborada por personas con problemas de salud mental grave y duradera dentro de sus procesos de recuperación. Esta pieza simboliza el valor del trabajo artesanal como herramienta de inclusión, rehabilitación y desarrollo personal.

El acto, presidido por el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, José Amiguet, y el adjunto al Vicerrector de Investigación y Transferencia, Emilio García, ha acogido también la presentación de la Memoria de Actividades de la Cátedra de Comunicación, Salud Mental y Adicciones CEU UCH. La directora de la Cátedra, María Pilar Paricio, y la secretaria técnica, María Puchalt, han expuesto los principales resultados e iniciativas desarrollados durante el último año en el marco de este proyecto académico y social, cuyo objetivo es impulsar la investigación, la formación y la sensibilización en torno a la salud mental y las adicciones.

La jornada ha contado asimismo con la conferencia inaugural “Patología Dual en adolescencia y juventud”, impartida por el Dr. Luis M. Rojo Bofill, facultativo especialista en Psiquiatría y médico adjunto del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. El experto ha analizado los principales desafíos asociados a la coexistencia de trastornos mentales y adicciones en adolescentes y jóvenes, subrayando la importancia de la detección precoz y de un abordaje integral y multidisciplinar.

La directora de la Cátedra, María Pilar Paricio, ha subrayado la necesidad de impulsar una comunicación responsable y de calidad sobre salud mental, destacando el papel clave que desempeñan periodistas, divulgadores, profesionales sanitarios, entidades sociales, creadores audiovisuales e instituciones en la construcción de relatos que informen con rigor, contribuyan a reducir el estigma y promuevan una mayor sensibilización social ante los problemas de salud mental y las adicciones.