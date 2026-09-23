La UPV y Global Omnium renuevan su alianza estratégica e impulsan la formación en servicios urbanos

La Universitat Politècnica de València (UPV) y Global Omnium han ratificado hoy su compromiso con la innovación técnica y la formación de vanguardia con la renovación de la Cátedra Aguas de Valencia y la presentación del primer itinerario formativo de microcredencial universitaria de la UPV, que profundizará en los principales retos de los servicios urbanos: digitalización, sostenibilidad y gestión eficiente.

El acto, celebrado en la Universitat Politècnica de València, ha contado con la presencia del rector de la UPV, José E. Capilla; de la vicerrectora de Empleo, Formación Permanente y Lenguas de la UPV, Elena de la Poza; del consejero delegado de Global Omnium, Dionisio García Comín y del director de operaciones de Global Omnium, Javier Macián Cervera, entre otros directivos y responsables académicos de ambas instituciones.

Cuatro años más de innovación y formación

La Cátedra Aguas de Valencia, adscrita al Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV (DIHMA-UPV) y dirigida por el profesor Javier Rodrigo Ilarri, renueva su trayectoria, iniciada en 2015, por un nuevo periodo de cuatro años. La prórroga conlleva una financiación de 40.000 euros anuales destinados a potenciar la gestión integral del ciclo del agua mediante la investigación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo tecnológico.

Entre sus líneas prioritarias destacan la concesión de becas y premios a proyectos final de carrera, la organización de jornadas técnicas, el fomento de vocaciones científico-técnicas —con especial énfasis en el impulso del talento de las mujeres— y la promoción de proyectos de descarbonización, economía verde, visión artificial e inteligencia artificial aplicada al medio ambiente.

El rector de la UPV ha destacado que “la renovación de esta cátedra consolida una alianza de más de una década orientada a dar respuestas científicas a los retos de sostenibilidad e innovación hídrica que afronta la Comunitat Valenciana"

Por su parte, Dionisio García Comín, Consejero Delegado de Global Omnium, ha expresado que "para Global Omnium, ir de la mano de la UPV nos permite no solo estar a la vanguardia tecnológica en el ciclo del agua, sino también nutrirnos de talento cualificado y generar soluciones reales".

Global Omnium y UPV 02 | ondacero.es

Itinerario formativo microcredencial en servicios urbanos

En este acto se ha presentado el primer itinerario formativo de microcredenciales de la UPV, que se centrará en los servicios urbanos. Se trata de una propuesta dirigida a profesionales que gestionan, planifican y toman decisiones sobre los servicios esenciales de las ciudades. Este programa permite la modularidad de cuatro microcredenciales para componer un itinerario formativo completo.

“La colaboración UPV-Global Omnium permite obtener una visión integral de sistemas, al tiempo que se incorporan nuevas tecnologías y se avanza hacia una gestión más sostenible, resiliente y eficiente. Se articula en cuatro grandes ámbitos: digitalización, sostenibilidad, resiliencia y gestión eficiente”, destaca la catedrática de la UPV Amparo López, directora del itinerario formativo.

Hoy se ha dado a conocer la segunda microcredencial del itinerario, que lleva por título “La digitalización en los sistemas urbanos: hacia el gemelo digital” y está dirigida por la propia Amparo López y por Javier Macián Cervera de parte de Global Omnium. Se impartirá entre el 2 de octubre y el 20 de noviembre de 2026 en las instalaciones de la empresa. Con una duración de 25 horas presenciales y plazas limitadas para entre 20 y 30 profesionales, la capacitación abordará la transformación digital aplicada a las infraestructuras y redes urbanas.

Así, con este acuerdo suscrito hoy, la UPV y Global Omnium refuerzan su papel como motores de transferencia de conocimiento entre el ámbito académico y el sector productivo en la Comunitat Valenciana.