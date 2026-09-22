Más de uno Valencia celebra la semana de la movilidad

En Onda Cero Valencia celebramos la Semana de la Movilidad con una programación especial en Más de uno Valencia, del 21 al 25 de septiembre.
Descubriremos iniciativas y protagonistas comprometidos con una movilidad más sostenible, eficiente, accesible e inclusiva.
Contaremos con expertos y referentes que compartirán su experiencia, su visión y las claves para avanzar hacia una movilidad adaptada a las necesidades de todos.
Del 21 al 25 de septiembre, acompáñanos y celebra con nosotros la Semana de la Movilidad en Más de uno Valencia.
Colabora:
ITE, Instituto tecnológico de la energía
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana