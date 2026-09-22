Del 21 al 25 de septiembre

Más de uno Valencia celebra la semana de la movilidad

El programa especial se emitirá del 21 al 25 de septiembre, a partir de las 12:20 horas.

ondacero.es

Valencia |

PROMO SEMANA DE LA MOVILIDAD
PROMO SEMANA DE LA MOVILIDAD | ondacero.es

En Onda Cero Valencia celebramos la Semana de la Movilidad con una programación especial en Más de uno Valencia, del 21 al 25 de septiembre.

Descubriremos iniciativas y protagonistas comprometidos con una movilidad más sostenible, eficiente, accesible e inclusiva.

Contaremos con expertos y referentes que compartirán su experiencia, su visión y las claves para avanzar hacia una movilidad adaptada a las necesidades de todos.

Del 21 al 25 de septiembre, acompáñanos y celebra con nosotros la Semana de la Movilidad en Más de uno Valencia.

Colabora:

ITE, Instituto tecnológico de la energía

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

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