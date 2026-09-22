San Cayetano vuelve a reunir a los gestores administrativos de Valencia

La festividad de San Cayetano volvió a reunir el pasado 18 de septiembre a los gestores administrativos de Valencia. La Finca del Canónigo acogió una nueva edición de esta celebración, una de las citas más especiales del calendario del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia.

Más allá de su carácter tradicional, San Cayetano representa un momento para encontrarse fuera de los despachos, compartir experiencias y reconocer el trabajo de las personas que forman parte de la profesión.

La jornada comenzó con una celebración en honor al patrono de los gestores administrativos. Posteriormente tuvo lugar el acto institucional, en el que 43 nuevos profesionales formalizaron su incorporación al Colegio mediante la jura de nuevos colegiados.

Fue también una noche de agradecimiento. El Colegio reconoció la trayectoria de los gestores administrativos que han dedicado varias décadas al ejercicio de la profesión y destacó su contribución al crecimiento y consolidación del colectivo.

El reconocimiento se extendió a los empleados de gestorías que han cumplido 25 años trabajando en sus respectivos despachos. Una manera de poner en valor a quienes desarrollan una labor imprescindible junto a los gestores administrativos y participan diariamente en la atención a ciudadanos, autónomos y empresas.

La emoción estuvo especialmente presente durante el homenaje a Mª Ángeles López Vilanova por sus 35 años de trabajo en el Colegio. Compañeros y asistentes reconocieron una trayectoria caracterizada por la profesionalidad, la implicación y el compromiso con la institución.

Homenaje a Mª Ángeles López Vilanova | GESTORES ADMINISTRATIVOS DE VALENCIA

Finalizado el acto, la celebración continuó con un cóctel y una cena, seguidos de música y fiesta. Este ambiente más distendido permitió compartir la noche entre compañeros y reforzar los vínculos que mantienen unida a la profesión.

San Cayetano 2026 dejó así una imagen que combina tradición y futuro: profesionales con una larga trayectoria, empleados que llevan décadas formando parte de las gestorías y nuevos colegiados que comienzan ahora su camino.

Los gestores administrativos desempeñan una función esencial como vínculo entre la ciudadanía y las administraciones públicas. Desde sus despachos, asesoran y acompañan a particulares, autónomos y empresas en trámites

relacionados con ámbitos como Tráfico, Fiscalidad, Laboral, Extranjería o Seguridad Social.

La celebración permitió recordar que detrás de cada gestión hay profesionales comprometidos con facilitar los trámites, ofrecer seguridad y ayudar a las personas en su relación con la Administración.