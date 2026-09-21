La Fundación Aguas de Valencia, a través de Tuawa by Global Omnium—su proyecto de impacto ambiental y social centrado en el consumo responsable de agua sin plásticos—, ha anunciado un acuerdo de colaboración con la Fundación Músicos por la Salud. Mediante esta alianza, ambas entidades impulsarán la realización de microconciertos en directo en hospitales y centros sociosanitarios, con el propósito de humanizar los entornos sanitarios y acompañar a las personas en momentos de especial vulnerabilidad.

Esta acción conjunta parte del convencimiento de que el cuidado integral de las personas trasciende lo material. Diversos estudios clínicos han demostrado que la música en directo en entornos hospitalarios reduce los niveles de ansiedad y estrés, modula la percepción del dolor y favorece un estado anímico positivo durante ingresos y tratamientos prolongados.

La Fundación Aguas de Valencia y Músicos por la Salud acercan microconciertos a hospitales de la mano de Tuawa by Global Omnium | Ondacero

Por su parte, Músicos por la Salud acumula una amplia experiencia como entidad de referencia en la humanización de la sanidad en España, acompañando de forma continuada a pacientes en áreas como oncología, pediatría, hemodiálisis o cuidados paliativos.

La iniciativa contempla la realización de microconciertos en 18 hospitales y centros sociosanitarios de la Comunidad Valenciana y Cataluña, con presencia también en Alicante y Castellón. Entre los centros participantes se encuentran el Hospital General de Valencia, el Hospital Universitario Doctor Peset, el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, el Hospital Clínico Universitario de Valencia, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, el Hospital General Universitario de Alicante y el Hospital General Universitario de Castellón, así como diferentes

residencias para mayores de Ballesol. Esta iniciativa permitirá acercar la música en directo a pacientes y residentes, contribuyendo a humanizar los espacios sanitarios y a mejorar su bienestar emocional.

Con esta primera acción, la Fundación Aguas de Valencia, a través de Tuawa by Global Omnium afianza su línea de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), integrando la empatía y la salud emocional en el corazón de sus iniciativas, e invita a la sociedad a sumarse a acciones con una huella social tangible.

Acerca de Tuawa by Global Omnium

Tuawa es una iniciativa enfocada en transformar la cultura del consumo de agua a través de soluciones avanzadas y sostenibles de filtración y purificación, eliminando plásticos de un solo uso y reduciendo la huella de carbono. Comprometida activamente con la sostenibilidad y el impacto social, impulsa proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas y de las comunidades.

Acerca de Músicos por la Salud

Músicos por la Salud es la fundación líder en España dedicada a humanizar la experiencia sociosanitaria mediante la música en directo. A través de microconciertos interpretados por músicos profesionales en hospitales y residencias, aporta bienestar, alivio y calidez a pacientes, cuidadores y personal médico.