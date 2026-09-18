Vithas Valencia 9 de Octubre inaugura una nueva UCI de adultos con tecnología avanzada y mayor capacidad asistencial

. El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre ha puesto en marcha su nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos, un espacio de última generación diseñado para ofrecer una atención altamente especializada a pacientes críticos, reforzando la calidad asistencial y la seguridad clínica.

Ubicada en la primera planta y anexa al bloque quirúrgico, la nueva UCI cuenta con una superficie total de 350 metros cuadrados y ha sido concebida para optimizar tanto la atención médica como la operativa del equipo sanitario. La unidad dispone de boxes individuales cerrados, todos ellos con luz natural, lo que contribuye al bienestar del paciente y a una recuperación más favorable.

Entre sus principales características, destacan cuatro boxes, equipados con sistemas de presión positiva o negativa, que permiten adaptar el entorno a pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades infecciosas, garantizando así el máximo nivel de protección y control de infecciones.

“Además, la unidad incorpora 4 puestos asistenciales adicionales, destinados a responder a situaciones de emergencia o picos de demanda, situados estratégicamente cerca del control central”, tal como comenta el director médico del hospital, Joan Ferràs. En cuanto a las condiciones ambientales, toda la UCI está equipada con un sofisticado sistema de climatización con triple filtración (F7, F9 y H13), sobrepresión y 10 renovaciones de aire por hora, lo que asegura un entorno altamente controlado y libre de patógenos.

Organización funcional

La organización funcional del espacio incluye un área de acceso con vestíbulo y distribuidor para el control de entradas; una zona asistencial con disposición lineal de los boxes que permite visión directa desde el puesto de control central, considerado el núcleo operativo de la unidad; áreas de apoyo clínico y logístico; y espacios específicos para el personal sanitario, como despacho médico, vestuarios, sala de estar y habitación con baño para facultativos. Por otra parte, la nueva UCI mantiene además una conexión directa con el bloque quirúrgico y cuenta con salidas de emergencia, favoreciendo la rapidez de respuesta en situaciones críticas.

Atención eficiente y segura

El director gerente del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, José Luis Rey, ha destacado que “esta nueva UCI representa un salto cualitativo en nuestra capacidad de atención al paciente crítico, incorporando tecnología avanzada, mejores condiciones estructurales y un diseño centrado en la seguridad y el confort tanto del paciente como de los profesionales” y afirma que “como profesionales comprometidos con la salud y el bienestar de nuestros pacientes, consideramos imprescindible la mejora continua de las instalaciones hospitalarias. La modernización de las instalaciones no solo impacta en la calidad asistencial, sino también en la experiencia del paciente y sus familias, favoreciendo entornos más humanizados, confortables y accesibles. Esto promueve una atención centrada realmente en la persona”.

Igualmente ha declarado que “la inauguración de esta unidad es únicamente el primer paso de una profunda renovación de las instalaciones del hospital y concretamente de los tres bloques quirúrgicos del centro, en el marco del Plan Director de Mantenimiento. Este proyecto continuará próximamente con la apertura de una nueva unidad de cirugía sin ingreso y la renovación y ampliación del bloque quirúrgico”, subraya Rey.

Por su parte, Joan Ferràs, ha subrayado que “la nueva unidad nos permite ofrecer una atención más eficiente y segura, con espacios adaptados a las necesidades clínicas más complejas y con sistemas que garantizan un control ambiental óptimo, especialmente importante en el manejo de pacientes infecciosos o inmunodeprimidos”.

Con esta ampliación y modernización de sus instalaciones, Vithas Valencia 9 de Octubre reafirma su compromiso con la excelencia asistencial y la innovación en el ámbito hospitalario.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 14.500 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.