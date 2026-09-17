Vithas Valencia Turia obtiene simultáneamente tres certificaciones de calidad, seguridad del paciente y gestión ambiental en su primer año

El Hospital Vithas Valencia Turia ha alcanzado un hito destacado en su primer año de funcionamiento al obtener de forma simultánea las certificaciones ISO 9001 (gestión de la calidad), ISO 14001 (gestión ambiental) y UNE 179003 (gestión de riesgos para la seguridad del paciente).

Este triple reconocimiento sitúa al centro como referente en la implantación temprana de sistemas de gestión integrados y refuerza su compromiso con ofrecer una atención sanitaria de máxima calidad, segura y respetuosa con el medio ambiente.

Según el director gerente del Hospital Vithas Valencia Turia, Dr. Javier Palau, “estas certificaciones reflejan el compromiso real de todo el equipo con la excelencia. Son la confirmación de que estamos construyendo un modelo asistencial seguro, eficiente y sostenible desde el primer día, además de un reconocimiento externo”.

Así, desde su apertura, el hospital ha desarrollado un modelo alineado con los estándares corporativos del grupo Vithas, con un enfoque preventivo y orientado a la mejora continua. El proyecto ha sido liderado por la Dirección Asistencial, Calidad e Innovación de Vithas y en él la dirección del centro y sus mandos intermedios han desempeñado un papel clave, impulsando una cultura de calidad y seguridad basada en la participación activa, la coordinación entre áreas y la toma de decisiones fundamentada en datos.

Para obtener estas certificaciones, el hospital se ha sometido a una auditoría externa de cinco días en la que se han evaluado tanto las áreas asistenciales como los servicios de apoyo que sostienen la actividad diaria del centro.

Estandarización de procesos

La certificación en seguridad del paciente pone de relieve el trabajo realizado para estandarizar los procesos asistenciales, especialmente en áreas críticas como Urgencias, UCI y quirófano. En esos servicios, donde cada minuto y cada decisión son determinantes, trabajar con protocolos comunes y una coordinación estrecha entre profesionales resulta esencial para reforzar la seguridad del paciente y reducir la variabilidad clínica, garantizando así una calidad asistencial homogénea en cualquier circunstancia.

La auditoría reconoce que este enfoque se apoya en una identificación sistemática y muy amplia de riesgos relacionados con la seguridad del paciente, acompañada de planes de acción preventivos definidos para todos ellos. También destaca el uso de herramientas de gestión ágil adaptadas a cada área, que permiten una visión compartida del trabajo y facilitan la coordinación entre equipos. A ello se suma la realización de rondas de seguridad multidisciplinares con participación directa de los equipos directivos, una práctica que fortalece la cultura de la seguridad, impulsa la comunicación clínica y consolida un modelo asistencial orientado a la anticipación y la mejora continua.

El Dr. Palau recuerda que este enfoque tiene un impacto directo en la experiencia del paciente. “Nuestro objetivo es que cada persona que entra en el hospital perciba un entorno seguro, bien organizado y orientado a su bienestar”.

Compromiso con la sostenibilidad y la gestión ambiental

La certificación ISO 14001 reconoce el compromiso del hospital con una gestión ambiental responsable y plenamente integrada en su actividad diaria. El centro parte de una base especialmente sólida gracias a su diseño arquitectónico de alta eficiencia energética, que permite reducir consumos y optimizar recursos desde el propio edificio.

Esta línea de trabajo se refuerza con la participación en iniciativas corporativas como el cálculo de la huella de carbono, un indicador esencial para medir y disminuir el impacto climático.

La auditoría señala que la gestión de residuos del centro se desarrolla con criterios de rigor y trazabilidad, con sistemas que permiten controlar pesos, flujos y almacenamiento de forma segura. El personal cuenta con formación específica en materia ambiental, lo que contribuye a una correcta segregación y a una cultura de sostenibilidad extendida en todas las áreas del hospital. Las instalaciones destinadas al almacenamiento y tratamiento de residuos están diseñadas para garantizar un manejo adecuado y seguro, reforzando la responsabilidad del centro con su entorno y con la protección del medio ambiente.

“La consecución de este triple sello nos impulsa a seguir trabajando en la misma línea, consolidando un modelo asistencial que pone la seguridad, la calidad y la sostenibilidad en el centro de cada decisión”, concluye el Dr. Palau.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 14.500 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.