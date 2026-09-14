Menos invasión y mayor precisión, claves de los nuevos tratamientos de próstata

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) y el cáncer de próstata son dos de las principales patologías que afectan a esta glándula, especialmente a medida que aumenta la edad. Aunque se trata de enfermedades muy diferentes, ambas tienen una elevada frecuencia entre la población masculina.

La HBP afecta a más del 50 % de los hombres a partir de los 50 años y hasta al 80 % de los mayores de 80, mientras que el cáncer de próstata es el tumor más diagnosticado entre los hombres en España, del que se estima se diagnosticarán 34.833 nuevos casos en 2026, según la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

Con motivo del Día Europeo de la Salud Prostática, que se celebra cada 15 de septiembre, especialistas de los Hospitales Quirónsalud Murcia, Torrevieja y Valencia recuerdan la importancia de consultar ante síntomas como dificultad para orinar, disminución de la fuerza del chorro, aumento de la frecuencia de las micciones o sensación de no vaciar completamente la vejiga.

Los avances en urología han permitido incorporar tratamientos cada vez más precisos y menos invasivos, adaptados a la patología y a las características de cada paciente. Entre ellos destacan el láser de Holmio y Rezum para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata y la cirugía robótica en determinados pacientes con cáncer de próstata localizado.

Láser de holmio, la técnica indicada para próstatas de gran tamaño

El doctor Cristóbal Moreno, urólogo del Hospital Quirónsalud Murcia, destaca el láser de Holmio como una de las alternativas para aquellos pacientes con HBP que requieren tratamiento quirúrgico. “Se trata de una cirugía endoscópica que se realiza a través de la uretra y permite extirpar de forma completa la zona de transición, que es la parte más interna de la próstata y la responsable de producir la obstrucción”, explica el especialista del Hospital Quirónsalud Murcia.

La enucleacíon prostática con láser de Holmio (HoLEP) puede utilizarse en cualquier volumen prostático y resulta especialmente beneficiosa en pacientes con próstatas de gran tamaño al ser la opción mínimamente invasiva más extendida y con mejores resultados a largo plazo, lo que implica un menor número de reintervenciones en el futuro.” Otras ventajas”, añade el doctor Moreno, “son que presenta menor riesgo de sangrado, una estancia hospitalaria de 24 horas en la mayoría de los casos y una reincorporación precoz a las actividades habituales”.

Rezum, una técnica para preservar la función sexual

Por su parte, el doctor Juan José Monserrat, jefe del Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Valencia, explica las ventajas de Rezum, un tratamiento endoscópico y mínimamente invasivo que utiliza vapor de agua para reducir el tejido prostático que dificulta la salida de la orina.

“El vapor se inyecta directamente en el tejido hiperplásico para reducir el tamaño de la próstata y posteriormente el organismo absorbe y elimina de manera natural el tejido sobrante”, señala.

El procedimiento dura aproximadamente 25 minutos, se realiza de forma ambulatoria bajo sedación y permite regresar al domicilio el mismo día. Está especialmente indicado en determinados pacientes con HBP leve o moderada y en aquellos interesados en preservar la eyaculación y la función sexual.

Cirugía robótica frente al cáncer de próstata

En el tratamiento del cáncer de próstata localizado, la incorporación de la cirugía robótica ha permitido realizar la prostatectomía radical con una elevada precisión.

“La cirugía robótica nos permite trabajar con una precisión extraordinaria en áreas muy delicadas y preservar mejor las estructuras anatómicas que rodean la próstata”, explica el doctor Sven Petry, especialista en Urología y experto en Cirugía Robótica de Hospital Quirónsalud Torrevieja.

La visión tridimensional de alta definición y la precisión de los movimientos facilitan la preservación de las estructuras relacionadas con la continencia urinaria y la función eréctil, siempre que las características del tumor lo permitan. Además, las pequeñas incisiones favorecen un menor sangrado, menos dolor postoperatorio y una recuperación más rápida.

Los especialistas recuerdan que no todos los problemas prostáticos requieren el mismo tratamiento. La edad, la intensidad de los síntomas, el tamaño de la próstata y la existencia o no de un tumor son algunos de los factores que determinan la opción terapéutica más adecuada para cada paciente.

Video cirugía robótica urológica: [[LINK:EXTERNO|||https://www.youtube.com/watch?v=qQro4nE21Ok|||https://www.youtube.com/watch?v=qQro4nE21Ok]]

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.