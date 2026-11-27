Los concesionarios oficiales Yamaha; Saica y Vicente Ferrer presentarán por primera vez en España la nueva familia de scooters Adventure Yamaha RW durante la celebración de la feria Dos Ruedas, que tendrá lugar del 27 al 29 de noviembre en Feria Valencia.

Una presentación que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de esta edición y que permitirá descubrir una nueva generación de vehículos que rompe las barreras tradicionales entre moto y scooter, combinando comodidad, tecnología, prestaciones y auténtico espíritu aventurero.

La nueva familia estará representada por tres propuestas: RW700, RW700 Explore y RW350.

TRES MODELOS, UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER LA AVENTURA

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YAMAHA RW700: potencia y tecnología

El modelo de referencia de la gama incorpora el conocido motor bicilíndrico CP2 de 689 cc, con una potencia de 69,3 CV y un par máximo de 65 Nm. Destaca especialmente por su transmisión automatizada Y-AMT, que permite seleccionar cambio manual mediante mandos en el manillar o funcionamiento completamente automático.

Incorpora IMU de seis ejes, modos de conducción YRC, control de crucero, horquilla invertida de 41 mm, suspensiones de largo recorrido y pantalla TFT de 5 pulgadas con conectividad y navegación.

YAMAHA RW700 EXPLORE: el máximo confort aventurero

Sobre la base técnica del RW700, la versión Explore añade un equipamiento prémium pensado para disfrutar de viajes y rutas con mayor comodidad. Entre sus elementos exclusivos destacan la horquilla delantera regulable, puños y asiento calefactados con diez niveles de ajuste, caballete central, mandos retroiluminados y colores específicos.

YAMAHA RW350: versatilidad y dinamismo

La alternativa de media cilindrada equipa un nuevo motor monocilíndrico de 327 cc, refrigerado por líquido, con 29,2 CV y 31,5 Nm de par. Estrena la tecnología Yamaha Dynamic Ride, que busca combinar agilidad y confort, además de acelerador electrónico YCC-T.

Completa su equipamiento con horquilla invertida de 37 mm, suspensiones traseras regulables, modos de conducción YRC, control de crucero, control de tracción y pantalla TFT de 5 pulgadas.

UNA CITA IMPRESCINDIBLE EN VALENCIA

Con esta presentación, Saica y Vicente Ferrer refuerzan su compromiso con Yamaha y con los aficionados al motociclismo, acercando a Valencia una de las novedades más destacadas de la marca japonesa.

Los visitantes podrán descubrir de primera mano esta nueva generación de scooters Adventure y conocer todos sus detalles de la mano de los profesionales de ambos concesionarios.