Requena Ciudad Española del Vino 2026 conquista Valencia con su gran fiesta del verano

Cerca de mil personas han participado en la Gran Fiesta del Verano con Requena Ciudad Española del Vino 2026 en L'Umbracle. La cita ha reunido el vino y los cavas de Requena, la gastronomía requenense y valenciana y la música para seguir acercando al público la esencia de esta importante capitalidad de la localidad valenciana, en la que se elabora vino de manera ininterrumpida desde hace más de 2700 años.

El evento ha colgado el cartel de completo de la mano de cerca de mil winelovers que no han querido perderse esta importante celebración para Requena y que ha supuesto la presentación ante la sociedad valenciana de dicha capitalidad. Entre los rostros más destacados de la velada cabe destacar la presencia del dibujante valenciano Paco Roca, que es el responsable de la imagen gráfica de Requena Ciudad Española del Vino 2026.

La velada se llenó de miles de brindis al cielo de València cargados de sentido, todos ellos por Requena. Desde las burbujas mágicas a los tintos de bobal, pasando por blancos y rosados con mucha esencia. Y es que ha destacado la presencia del Cava de Requena (Marevia, Chozas Carrascal, Pago de Tharsys, Dominio de la Vega, Hispano Suizas, Coviñas y Torre Oria), las más de 30 bodegas de Ferevín, las firmas asociadas Bodeguetas del Interior Valenciano y las firmas Bodegas Sentencia, Vegalfaro, Raíces Ibéricas y Ladrón de Lunas. En definitiva, una oferta más que representativa de los vinos tintos, blancos y rosados de Requena, así como las burbujas mágicas de esta localidad. La parte “líquida” la completa Més que Barman’s, con el valenciano Iván Talens imaginando posibles aplicaciones líquidas del cava valenciano.

En cuanto a la gastronomía, la oferta también ha sido excepcional con notable sabor requenense. El Grupo El Yantar, además del tradicional bollo de Requena, ha puesto el sabor

de Requena al evento con bocados como el ajoarriero, el embutido de Requena o el brioche de pisto, embutido de Requena y lomo. Carnes Varea apostó por su nueva receta del steak tartar, un formato que promete alegrías en la alta hostelería. Martin & Mary puso el acento en las ostras, con El Vaquero de Los Isidros ejerciendo de cortador de jamón ibérico y Baking Free apostando por bocados con esencia.

El objetivo es que Requena luzca como merece. Que las copas se llenen de tintos, blancos, rosados y cavas de enorme calidad. Que sus aromas embriaguen a los presentes y que sus sabores los conquisten para siempre.

Con esta nueva cita, Requena Ciudad Española del Vino 2026 continúa desarrollando un calendario de acciones y eventos con el objetivo de situar a la ciudad del interior de la provincia de València como un referente imprescindible del enoturismo y la cultura del vino en España.