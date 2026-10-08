“Valencia contra el Cáncer” ha entrado ya en su recta final. Apenas quedan unos días para que Valencia vuelva a convertirse en el gran escenario de la solidaridad con la celebración, el próximo domingo 18 de octubre, de la 11ª edición de “Valencia contra el Cáncer”, el gran evento deportivo 100% solidario del circuito RunCáncer.

Organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia, y con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y la Fundación ‘la Caixa’, el evento volverá a reunir a miles de personas para disfrutar de una mañana de deporte y solidaridad.

La jornada arrancará a las 8:30 horas con la carrera competitiva y continuará con una patinada popular, una marcha nórdica y una gran caminata multitudinaria. Todas las modalidades compartirán un circuito de 6 kilómetros, con salida y meta en el Paseo de la Alameda, que permitirá a los participantes recorrer algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Calle de la Paz, la Plaza del Ayuntamiento, Porta de la Mar, la Estación del Norte, el IVAM, las Torres de Quart o las Torres de Serranos.

El recorrido contará además con dos avituallamientos sostenibles de la mano de Aquaservice, uno situado en las Torres de Quart y otro en la zona de post meta.

Recta final para “Valencia contra el Cáncer” |

Últimos días para inscribirse

Las inscripciones afrontan ya sus últimos días y permanecerán abiertas hasta el 14 de octubre a las 14:00 horas. El dorsal tiene un precio de 5 euros y es 100% solidario.

Informacion e inscripciones

Como cada año, toda la recaudación obtenida a través de la venta de dorsales se destinará íntegramente a financiar proyectos de investigación oncológica impulsados por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, que permiten a jóvenes investigadores desarrollar su trabajo en centros valencianos.

Las personas que participen en las pruebas no competitivas (es decir, a todas menos a la carrera) también pueden adquirir su dorsal de forma presencial en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia (Avda. del Puerto, 13), así como en las plantas de Deportes de los centros de El Corte Inglés (Nuevo Centro, Pintor Sorolla, Hipercor Ademuz y Avenida de Francia).

Durante el proceso de inscripción también existe la posibilidad de adquirir la camiseta conmemorativa de esta edición del circuito RunCáncer, con el sello de calidad de 42KRunning.

Además, quienes quieran colaborar con la causa pero no puedan estar presentes el próximo 18 de octubre tienen a su disposición el Dorsal 0, con aportaciones de 5, 10, 20 o 30 euros 100% solidarios.

Una mañana de deporte y solidaridad

La programación de “Valencia contra el Cáncer” se completará con diferentes propuestas para convertir la jornada en una gran fiesta solidaria. Entre ellas, Calderona Wellness pondrá la guinda final con una Master Fitness gratuita, que tendrá lugar en la zona de meta de 11:15 a 12:00 horas.

La propuesta permitirá a los participantes moverse al ritmo de la música por una buena causa y disfrutar de una experiencia deportiva diferente de la mano de este centro de referencia ubicado en Bétera (Valencia), que reúne gastronomía, actividad física, bienestar y cuidado personal.

Tampoco faltará el Photocall de firmas, para que, de la mano de Hofmann, los participantes puedan dedicar su esfuerzo a quienes ellos prefieran.

Valencia contra el Cáncer 2026

11ª edición del evento “Valencia contra el Cáncer” | Circuito RunCáncer.

Domingo 18 de octubre.

Salida / Meta: Paseo de la Alameda (entre el Puente de la Exposición y el Puente de las Flores).

Circuito de 6 kilómetros.

Inscripciones online: 5€ 100% solidarios (hasta el 14 de octubre a las 14:00h).

Recogida de dorsales

Feria Valencia.

Pabellón 6 Bis, entrada por Foro Norte.

Viernes 16 de octubre y sábado 17 de octubre.

De 10:00 a 20:00 horas, en horario ininterrumpido.

Horarios de salidas:

8:30h: Carrera competitiva

8:45h: Patinada popular

10:00h: Marcha nórdica

10:05h: Caminata a pie

De 11:15 a 12:00h: Master Fitness gratuita, por Calderona Wellness.

Información e inscripciones: Valencia contra el Cáncer 2026

Balance ‘Valencia contra el Cáncer’

1ª edición en 2016: cerca de 5.000 participantes y 23.510€ de recaudación

2ª edición en 2017: cerca de 9.000 participantes y 42.428€ de recaudación

3ª edición en 2018: más de 10.000 participantes y 50.245€ de recaudación

4ª edición en 2019: 12.704 participantes y 63.520€ de recaudación

5ª edición en 2020 (“virtual”): 2.518 participantes y 12.475€ de recaudación

6ª edición en 2021: 6.648 participantes y 33.240€ de recaudación

7ª edición en 2022: 9.307 participantes y 46.535€ de recaudación

8ª edición en 2023: 14.011 participantes y 70.055€ de recaudación

9ª edición en 2924: 18.107 participantes y 90.535€ de recaudación

10ª edición en 2025: 20.304 participantes y 101.520€ de recaudación

Total: 534.063 euros y 107.485 euros participantes

Las empresas que apoyan Valencia contra el Cáncer

El evento deportivo 100% solidario Valencia contra el Cáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia, cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València y con la colaboración y patrocinio de importantes empresas como Sklum, Power Electronics, Germaine de Capuccini, Aquaservice, Fundación Vicky Foods, Chovi, CaixaBank y la Fundación ‘la Caixa’, Grupo Bertolín, Cecotec, Sociedad Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), Arroz Dacsa, Mapfre, Bollo, Fermax, Mercedes Benz-Valdisa, El Corte Inglés, Verdejo Segura, Hofmann, Cementos La Unión, SP Berner, Gabol, Vareser, Calderona Wellness, Grupo BdB, 42KRunning, Solán de Cabras, Geiser Events, Grupo Sopena, Grupotec, Rover, DYMSA Ingeniería, Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia (COAC), Umivale Activa, Femeval, Universidad Católica de Valencia, Levantina de Seguridad, Grupo Rex y Grupo Tragsa.

Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia

La Junta Asociada Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia lleva más de 70 años como entidad de referencia en Valencia en la lucha contra el cáncer: desde el apoyo a pacientes y familiares, la prevención y la promoción de los hábitos saludables y el soporte a la investigación con más de 50 proyectos financiados para avanzar frente a la enfermedad. La Asociación está formada por más de 300 personas entre trabajadores y voluntarios a los que se les unen más de 7.000 colaboradores en toda la provincia y más de 41.000 socios.