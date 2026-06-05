Marcos Automoción impulsa la llegada de Geely Auto a Valencia con la apertura de sus primeras instalaciones europeas bajo la nueva imagen corporativa de la marca

La presentación reunió a representantes institucionales, empresariales y del sector de la automoción, entre ellos Laura Sáez, diputada de Hacienda de la Diputación de Valencia, y Mª Ángeles Hidalgo, presidenta de la Asociación de Empresas Industriales de Quart de Poblet (AEIQ), quienes acompañaron a los equipos de Marcos Automoción y Geely Auto durante el recorrido por las instalaciones.

Durante el encuentro, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el nuevo espacio, descubrir la gama de vehículos de Geely Auto y compartir con los responsables de la marca los principales planes de desarrollo previstos para su implantación en la Comunidad Valenciana.

La incorporación de Geely Auto al portfolio de Marcos Automoción supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento del grupo. La llegada de este fabricante, con una sólida presencia internacional y una clara orientación hacia la tecnología, refuerza la apuesta de Marcos Automoción por marcas innovadoras y alineadas con las nuevas necesidades de movilidad de los conductores.

Las instalaciones de Quart de Poblet adquieren, además, un valor especialmente relevante para Geely Auto, al convertirse en las primeras de Europa en estrenar la nueva identidad corporativa de la marca. Este nuevo concepto de espacio apuesta por una experiencia de cliente más abierta, digital y cercana, con un entorno moderno diseñado para facilitar el descubrimiento de la gama y acompañar al usuario durante todo el proceso.

En el acto, Ángel Alarcó, gerente de Geely Marcos Automoción, subrayó la importancia de este proyecto para el grupo: “La incorporación de Geely Auto a nuestro portfolio de marcas, junto con la apertura de estos dos nuevos centros, supone un paso estratégico en la evolución del grupo. Apostamos por marcas con fuerte proyección internacional y con las que compartimos una visión centrada en la innovación, la calidad y la experiencia de cliente”.

MARCOS AUTOMOCION | ondacero

De izquierda a derecha: Ángel Alarcó, gerente de Geely Marcos Automoción; María Ángeles Hidalgo, presidenta de la Asociación de Empresas de Quart de Poblet; Andrés Rebollero, Network Development Director de Geely Auto España; Laura Sáez, diputada de Hacienda de la Diputació de València; Nacho Juan, director de Marketing y Desarrollo de Negocio de Marcos Automoción y Daniel Guerra, Dealer Network Manager de Geely Auto España

Por su parte, Andrés Rebollero, responsable de desarrollo de Geely Auto en España, destacó el papel de estas aperturas dentro del despliegue nacional de la marca: “La apertura simultánea de Quart de Poblet y Pista de Silla representa un hito clave en el despliegue de Geely Auto en el mercado español. Contar con Marcos Automoción como socio nos permite acelerar nuestra implantación con los más altos estándares de calidad y servicio”.

Con este proyecto, Marcos Automoción refuerza su trayectoria de más de medio siglo vinculada al sector del automóvil y amplía su oferta con una nueva marca de alcance internacional. La llegada de Geely Auto consolida la posición del grupo como uno de los referentes nacionales en distribución de automóviles y abre una nueva etapa de crecimiento en la Comunidad Valenciana.