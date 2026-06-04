Más de Uno Valencia en directo desde Ayora con motivo del Día Mundial del Viento para analizar el papel clave de la energía eólica en el futuro del territorio

El viento ha acompañado históricamente a la humanidad: ha impulsado la navegación, modelado paisajes y contribuido a regular el clima. Hoy, además, se ha convertido en una de las fuentes esenciales para la producción de electricidad sin emisiones. Bajo esta premisa, el programa abordará una cuestión clave: ¿sería posible un mundo sin viento? y, sobre todo, qué papel desempeña la energía eólica en el futuro energético y económico de los territorios.

Ayora, epicentro del debate energético

El Valle de Ayora-Cofrentes ha sido elegido como escenario del programa por ser un territorio representativo de los retos y oportunidades que plantea la transición energética. La comarca destaca por contar con un importante recurso eólico, lo que la sitúa como una de las zonas con mayor potencial para la generación de energía renovable en la Comunitat Valenciana.

Además, este enclave permite observar de forma directa cómo la energía impacta sobre el territorio, desde la generación de empleo hasta la financiación de servicios públicos. Casos como el de Jarafuel evidencian cómo los ingresos derivados de los parques eólicos pueden contribuir al desarrollo local, reforzar infraestructuras y generar nuevas oportunidades económicas.

En un contexto en el que muchas zonas del interior afrontan problemas de despoblación, envejecimiento y falta de actividad económica, el programa analizará hasta qué punto las energías renovables pueden convertirse en una herramienta eficaz para fijar población y generar bienestar.

Expertos y responsables locales analizan el presente y futuro de la eólica

El especial contará con la participación de destacados representantes del sector energético y del ámbito institucional.

Entre ellos, Pedro Fresco, director general de AVAESEN, aportará una visión técnica sobre el papel del viento tanto en el equilibrio climático como en el sistema energético. Durante su intervención explicará cómo un mundo sin viento sería más extremo, con mayores desigualdades climáticas, peor calidad del aire y más episodios de contaminación.

Asimismo, analizará los principales retos de la energía eólica en la Comunitat Valenciana, que en la última década ha quedado rezagada frente a otras regiones como Castilla y León, Aragón o Castilla-La Mancha. El debate se centrará en la necesidad de acelerar su desarrollo para cumplir los objetivos energéticos, garantizar precios competitivos de la electricidad y reforzar la seguridad del sistema eléctrico.

El programa también abordará cuestiones clave como:

La complementariedad entre la energía eólica y la fotovoltaica

El impacto de la eólica en la reducción del precio de la electricidad

La importancia de la hibridación y el almacenamiento energético

La capacidad de las renovables para atraer inversión industrial

El papel de los proyectos energéticos en el desarrollo rural

La visión de los municipios: Ayora y Jarafuel

Desde la perspectiva local, participará José Vicente Anaya, alcalde de Ayora, quien explicará cómo el municipio afronta la llegada de nuevos proyectos renovables y qué oportunidades pueden generar para dinamizar la economía y atraer inversiones.

Por su parte, Fernando Jorge García, alcalde de Jarafuel, expondrá el caso de éxito de su municipio, donde la implantación de energías renovables ha permitido mantener servicios públicos, impulsar iniciativas locales y avanzar en modelos innovadores como las comunidades energéticas.

AVAESEN, impulso al ecosistema cleantech

El programa también servirá para dar a conocer la labor de AVAESEN (Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía), el clúster cleantech de la Comunitat Valenciana. La entidad reúne a más de 300 agentes públicos y privados, con 160 empresas vinculadas a energías renovables, ciclo del agua, gestión de residuos y ciudades inteligentes.

Con una facturación conjunta de 7.500 millones de euros y más de 20.000 empleos verdes, AVAESEN trabaja activamente en la divulgación, el impulso de la innovación y la promoción de iniciativas como el movimiento “Queremos Renovables”, orientado a acelerar la transición energética.

Un programa para conectar energía y territorio

Este programa especial de Más de Uno Valencia, pretende poner sobre la mesa una idea clave: la transición energética no es solo un reto ambiental, sino también una oportunidad económica y social para los territorios.

Desde Ayora, el programa evidenciará cómo el viento, lejos de ser únicamente un fenómeno natural, se ha convertido en un elemento estratégico para construir un futuro más sostenible, competitivo y equilibrado.



