Ganarle tiempo al tiempo: Hospital Ascires abre una nueva etapa en la medicina de precisión

Ascires Grupo Biomédico ha inaugurado oficialmente su hospital en València. Se trata de un proyecto que nace con la vocación de impulsar una nueva etapa en la medicina de precisión y que tiene en el centro al paciente y sus necesidades. Un modelo en el que la colaboración entre conocimiento científico, profesionales sanitarios, tecnología y sociedad se configura como un elemento crucial para lograr los mejores resultados.

El acto ha reunido a cerca de 200 representantes de los ámbitos sanitario, científico, universitario, empresarial y social de la Comunitat Valenciana, que han podido conocer las principales áreas del hospital y las soluciones clínicas y tecnológicas con las que el centro busca avanzar hacia una asistencia más precisa, menos invasiva y adaptada a las necesidades de cada paciente.

La inauguración ha contado con la presencia de representantes institucionales como la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó; la alcaldesa de València, María José Catalá; el presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó y la presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, Mercedes Hurtado.

Un proyecto conectado con el ecosistema valenciano

Asimismo, han acudido representantes del mundo empresarial, como el presidente de la CEV, Vicente Lafuente; el director gerente de Cámara Valencia, Jorge Linares, junto con responsables de ASECAM y EVAP; colegios profesionales; asociaciones de pacientes; asociaciones vecinales de Patraix y San Isidro; y representantes sindicales.

El acto de inauguración también ha contado con la participación de representantes de universidades como la Universitat Politècnica de València (UPV); el rector del CEU Cardenal Herrera, Higinio Marín; la rectora de la Universidad Internacional de Valencia, Eva María Giner, y representantes de la Universitat de València, la Universidad Católica de Valencia, y Universitat Jaume I. La presencia de colectivos tan diversos ha puesto de manifiesto la dimensión social y colaborativa de este nuevo proyecto.

En su intervención durante el acto, la consejera delegada de Ascires, Lorena Saus, ha subrayado la importancia de la “inteligencia colaborativa” como uno de los pilares del nuevo hospital. “Los retos asistenciales a los que nos enfrentamos como sociedad requieren de la mejor tecnología y de todo el potencial de la inteligencia artificial, pero también, y sobre todo, de nuestra capacidad para colaborar como seres humanos. Es la suma de conocimiento y colaboración entre profesionales, instituciones y sociedad la que nos permitirá afrontar juntos los desafíos de la medicina y encontrar soluciones que mejoren la vida de las personas”, ha destacado.

La inteligencia colaborativa para ganarle tiempo al tiempo

Este concepto ha vertebrado el acto de inauguración, cuyo eje creativo ha sido ‘Ganarle tiempo al tiempo’, una idea que resume la esencia del modelo Ascires, que es aprovechar cada avance tecnológico y científico para anticipar diagnósticos, actuar con mayor precisión y acompañar mejor a cada persona durante su proceso asistencial.

En esta línea, la responsable del grupo médico ha explicado que “en salud, el tiempo puede cambiarlo todo, ya que permite anticipar, diagnosticar antes, actuar con mayor precisión y acompañar mejor a cada paciente. En Ascires trabajamos para ganarle tiempo al tiempo, transformando cada avance en más tiempo, más calidad de vida y mejores oportunidades para las personas”.

Un hospital para avanzar hacia una medicina más precisa y personalizada

El nuevo Hospital Ascires ha supuesto una inversión superior a los 125 millones de euros, de los que más de 40 millones han sido destinados a tecnología médica de última generación. El centro incorpora equipamiento avanzado, inteligencia artificial, procedimientos mínimamente invasivos y equipos multidisciplinares orientados a mejorar la precisión diagnóstica y terapéutica, optimizar los procesos asistenciales y favorecer recuperaciones más rápidas.

Con este proyecto, Ascires aspira a convertirse en un referente de innovación médica y medicina de precisión en València y en el conjunto de España, mediante un modelo que combina tecnología, ciencia y humanización para situar al paciente en el centro de la atención sanitaria.

El hospital cuenta con la gran mayoría de especialidades médicas, con un enfoque especial en las áreas Cardiovascular y Torácica, Neurociencias, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Oncología. Además, entre sus 7 quirófanos destaca un quirófano híbrido de precisión avanzada que permite disponer de toda la alta tecnología de imagen en tiempo real durante las intervenciones, favoreciendo una mayor precisión en los procedimientos.

inauguración Hospital Ascires | ascires

Sobre Ascires Grupo Biomédico

Ascires es el grupo biomédico pionero en España en Diagnóstico por Imagen, Medicina Nuclear y el uso de tecnología avanzada para impulsar la Medicina de Precisión. Desarrolla su actividad en el Hospital Ascires (Valencia) y en su red de Clínicas Biomédicas de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Con una trayectoria de más de 45 años y un equipo de 900 profesionales, el grupo Ascires centra su labor en prevención, diagnóstico y tratamiento, reinvirtiendo anualmente una media del 20% de los beneficios en I+D+i. Asimismo, el grupo potencia la innovación biomédica a través de sus cátedras universitarias (en la Universitat Politècnica de València -UPV- y en la Universitat de Barcelona -UB) y de sus Unidades Mixtas de Investigación (con la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universidad Católica de Valencia).