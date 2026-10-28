Los expertos recomiendan revisar la salud de los pies en otoño para prevenir lesiones, infecciones y alteraciones de la pisada

El otoño supone un momento clave para evaluar el estado de salud de los pies y corregir posibles alteraciones provocadas por las altas temperaturas, el aumento de la actividad física, el uso prolongado de chanclas y sandalias o la exposición continuada a playas, piscinas y vestuarios tras el verano. Los especialistas de la Unidad de Biomecánica del Pie, Podoactiva, del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre recomiendan realizar una revisión podológica tras el periodo vacacional para prevenir lesiones y detectar de forma precoz patologías que pueden agravarse con la vuelta a la rutina.
Tal como explica Jairo Casal, responsable de la unidad, “durante los meses estivales, los pies están sometidos a condiciones muy distintas a las del resto del año. El calor y la humedad favorecen la aparición de infecciones cutáneas y ungueales, mientras que los cambios en el tipo de calzado y el incremento de caminatas o actividades deportivas pueden generar sobrecargas, molestias articulares y alteraciones biomecánicas”. Según añade, “en verano solemos utilizar un calzado más abierto y con menor sujeción, además de incrementar el tiempo que pasamos caminando o practicando actividades al aire libre. Todo ello puede provocar alteraciones biomecánicas, sobrecargas musculares y lesiones que, en muchos casos, no se manifiestan hasta varias semanas después de finalizar las vacaciones”.
Sobre Vithas
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