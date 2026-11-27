Aguas de Valencia ha sido reconocida en los III Premios de Sostenibilidad del Comité Olímpico Español (COE) por su contribución al ODS 6: Agua limpia y saneamiento. Ana Pérez Sivera, responsable del Área de Sostenibilidad, recogió el premio en Madrid de manos de Alejandro Blanco, presidente del COE, y Sandra Aguilar, medallista olímpica de gimnasia rítmica.

Estos premios distinguen a empresas e instituciones que, a través de iniciativas y proyectos sostenibles, contribuyen al desarrollo responsable de la sociedad y del deporte. En este caso, al OD 6 por convertir la gestión del agua y saneamiento en un modelo sostenibilidad, innovación tecnológica y respeto por el medio ambiente en beneficio de los ciudadanos.

Resiliencia hídrica frente al cambio climático

El cambio climático ha alterado los patrones de disponibilidad del agua. La alternancia entre periodos prolongados de sequía y episodios de lluvias torrenciales obliga a los operadores a reforzar la capacidad de respuesta de sus infraestructuras, con un objetivo garantizar la continuidad de un servicio esencial en cualquier escenario.

En esta línea, Aguas de Valencia ha hecho de la digitalización y la innovación tecnológica uno de los pilares de su gestión. Más de 860.000 contadores de telelectura permiten detectar anomalías de forma temprana. La sectorización de redes, la regulación de presiones y la renovación de infraestructuras contribuyen a reducir las pérdidas y a mejorar el rendimiento de los sistemas. La compañía completa este modelo con la reutilización del agua y la evaluación de los riesgos climáticos, para anticiparse a posibles incidencias.

“El agua es un recurso esencial y finito. Garantizar su disponibilidad exige anticiparse a los riesgos y disponer de infraestructuras preparadas para responder ante sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos. Reforzar la resiliencia hídrica es imprescindible para proteger el recurso y asegurar la continuidad del servicio”, señaló Ana Pérez durante el evento de la entrega del premio.

Compromiso con el deporte sostenible

El compromiso de Aguas de Valencia con la sostenibilidad se extiende también al ámbito deportivo. A través de su Área de Sostenibilidad, la compañía participa como Green Sponsor en las principales pruebas del calendario nacional, como: los maratones de Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla y San Sebastián o los medios maratones de Valencia y Castellón, y la Behobia-San Sebastián, entre otros.

Su labor incluye la medición del valor y del impacto de cada prueba, el análisis de sus principales impactos ambientales y la propuesta de medidas para reducirlos. De este modo, contribuye a mejorar el desempeño sostenible de los eventos y al cumplimiento de los requisitos del Sello de Evento Deportivo Sostenible del COE.

Deporte y sostenibilidad comparten valores como el esfuerzo, la constancia, la preparación y el trabajo en equipo. Esta alianza permite, además, trasladar a miles de participantes y espectadores la importancia de proteger un recurso tan esencial como el agua.

Con este reconocimiento otorgado por el Comité Olímpico Español, Aguas de Valencia reafirma su compromiso con el ODS 6 y con un modelo de gestión basado en la innovación, la eficiencia y la resiliencia hídrica, tanto en el ciclo integral del agua como en su contribución a una sociedad más sostenible a través de los valores del deporte.