Elgezabal: “Se nos ha ido el partido queriendo ir a por el empate”

El vizcaíno Unai Elgezabal, protagonista del encuentro en San Mamés frente al Athletic anotando el gol que metía al Levante en el partido en el tramo final, dijo tras el encuentro que "más allá de la situación personal" lo que intenta "es ayudar al equipo y estar preparado para cuando toque".

"Veníamos a ganar, se nos ha puesto cuesta arriba, pero el mensaje del míster ha sido el de mantenernos en el partido, que íbamos a tener nuestra ocasión. Si hacíamos el 2-1, íbamos a meternos en el partido, a competir. Al final, se nos escapa el resultado pero queriendo ir a por el empate”, señalaba tras el encuentro ante las cámaras de Movistar+

“Más allá del rival, cada fin de semana queremos competir para ganar. El partido se te pone cuesta arriba, pero con el gol te metes en el partido. A falta de diez minutos estás ahí, a un gol de empatar en San Mamés, con la complejidad que conlleva”, relató.

“Hemos ido a por el partido, a intentar empatar siendo conscientes de que había un riesgo importante porque estábamos con uno menos, pero ese es el ADN de este Levante, más allá de las complicaciones que pueda haber en el partido”, afirmó. “Por lo menos, que nuestra gente se sienta orgullosa de lo que hacemos en el campo”, añadió el vizcaíno.

Sobre el gol que dio esperanzas al Levante, el de Urduliz afirmó: “Ha sido especial para mí, después de una trayectoria larga, era especial jugar en Primera División y aquí en San Mamés. Para la familia también era un partido importante. Ahora peleo por mi club, el Levante me ha dado la oportunidad de jugar en Primera, estoy orgulloso de estos colores”.