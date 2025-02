Corberán: "Pedimos perdón, ahora hay que transformar el dolor en reacción"

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, pidió perdón a la afición tras la derrota por 0-5 ante el Barcelona en los cuartos de la Copa del Rey por no haber estado a la altura del "escudo, la camiseta y la afición" y dijo que a los jugadores y al cuerpo técnico les duele igual que a los seguidores y que el plan ahora para el choque del domingo ante el Leganés es "transformar ese dolor en reacción".

"El plan es transformar el dolor en reacción y en que haya un grado extra de implicación e interpretación. Debemos ser capaces de juntar compresión e intensidad", apuntó Corberán, que achacó a una mala interpretación de las situaciones que les planteó el Barcelona la derrota y no "a la defensa de cinco o a dónde se sitúa la línea de presión".

Aún así, se responsabilizó de la derrota por ser él quien hizo la convocatoria y la alineación. Eso sí, se mostró convencido de que con ese once podían haber hecho más. "No hemos hecho el partido largo que nos interesaba. No hay aspecto positivo que sacar pero el equipo se tiene que levantar", afirmó.

"Hay que pedir disculpas, no es la imagen que teníamos que dar. Desde el inicio hemos cometido errores que ha hecho que a los 15 minutos no tuviera sentido el partido", admitió. "El sentimiento que tengo es el disculpa por haberle dado tan poco a la afición después de habernos dado tanto", añadió.

"El dolor que tienen es compartido por el 'staff' y el vestuario, es un día amargo parta todos. Es una derrota contundente en la que no hemos estado a la altura y hay que convertir ese sentimiento en reacción. Es lo que los jugadores desean y lo que la afición merece. El dolor hay que transformarlo en rabia y reacción", insistió.

Corberán señaló que tratarán de revertir la situación con "trabajo" y recordó que tiene solo dos días para preparar el choque ante el Leganés. Además dijo que pese al enfado de la afición agradece jugar en casa.

"Mestalla, sin ninguna duda, es un aspecto positivo, cualquier comentario de la afición es legítimo. Les tenemos que demostrar cuánto nos importa esto. Tenemos que movilizar a estar afición y mostrar que el sufrimiento que tienen es compartido. Los jugadores están afectadísimos porque no es la imagen que queremos dar y el staff sentimos lo mismo", concluyó.