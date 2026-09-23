Braulio: “A Aguirre no le asusta el contexto del Valencia, viene con mucha ambición”

El nuevo director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez, dijo en el acto de su presentación en el cargo que el mexicano Javier Aguirre ha sido el elegido como entrenador porque no le asusta el contexto por el que pasa la entidad y que afronta el reto con “mucha ambición”.

“Uno de sus valores mas importantes es la gestión de grupo. El contexto Valencia no le asusta, sabe dónde viene, viene con mucha ambición y necesitamos a alguien que no le asusten los retos. Conoce la Liga y Valencia, que es importante”, destacó este miércoles en la sala de prensa de Mestalla.

Además de su dilatada experiencia, Braulio valoró la implicación de Aguirre a través de una anécdota: “Tuvimos una videollamada de hora y pico tras el partido contra el Alavés en la que habló de cosas que necesitamos. También pidió vídeos de todos los partidos para analizar el equipo”.

Sin embargo, el director deportivo no quiso dar detalles de la temporada adicional de la que dispondrá el club para prolongar su contrato, pero aseguró que “no hay entrenador firmado para el año que viene ni de lejos” y agregó que no está descartada su continuidad si está contento con el rendimiento del equipo.

“Podemos quedar decimocuartos o decimoquintos y estar contentos con él y ampliarlo. Juzgaremos el día a día con los jugadores”, agregó Braulio, que asegura igualmente que conversa todas las semanas con Ernesto Valverde y pocas veces de fútbol, al igual que con Unai Emery y que no por ello la gente debe pensar que hay opciones de llegar al Valencia.

Por otro lado, Braulio comentó que tiene contacto directo y asiduo con el presidente del Valencia Kiat Lim. “Tenemos 'whatsapp' grupal con Javi (Javier Solís) y distintas llamadas. Él me pregunta mis opiniones y se las traslado”, dijo.

También fue preguntado si cree que podrá trabajar con libertad, a lo que respondió: “Lo que te puedo decir es que yo he puesto el nombre de Aguirre, lo he avalado con un informe y aquí está. Creo en lo que estoy viendo. Llevo seis días, en el futuro... ya se verá. Lo que he hablado con él se está cumpliendo”.

Además, el nuevo director deportivo del Valencia no quiso hablar de objetivos a largo plazo dada la situación del equipo. “El objetivo es tratar de competir ya, porque lo necesitamos. Estamos penúltimos con un punto en casa y es complicado. La identificación de la afición con el equipo es importante. Marcar objetivos a largo plazo está muy bien, pero ahora hay unas semanas para entrenar y que el técnico conozca a los jugadores antes del partido de Santander”, apuntó.

“El año pasado el Athletic habló de salvación cuando estaban jugando Champions. El objetivo ahora es gestionar esto, competir y sacar puntos. Más allá no nos lleva a nada”, agregó.

Por último, Braulio indicó que decidió incorporarse al Valencia porque era “ahora o nunca”: “Llevaba mucho fuera. He tenido oportunidades de otros equipos y decidí quedarme en Pamplona por el cariño recíproco, pero ahora decidí que tocaba venir”.

“Puedo aportar, puedo sumar, si fuera por comodidad me quedaban varios años en Osasuna y tenia relaciones afectivas importantes. Pero es el Valencia. Venir al Valencia es algo muy importante, no vengo por el campo nuevo, es un reto importante para mí. Tener esa vinculación hace que lo pase peor, pero me da mas ilusión intentar que el Valencia salga de donde está”, finalizó. EFE