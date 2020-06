Rodrigo: "Parecemos los tontitos de La Liga con el VAR"

El Valencia CF se siente perjudicado por las últimas decisiones del VAR. Ante CA Osasuna el colegiado anulaba un gol a Rodrigo Moreno tras trazar una línea milímétrica que parece arrancar del codo del valencianista (parte que del cuerpo que no influye en el fuera de juego al no poder disputarse el balón con ella) Más tarde un golazo de Guedes era incomprensiblemente revisado por el VAR durante más de dos minutos.

El valencianista estallaba al acabar el encuentro al afirmar que "volvemos a caer en el tema del VAR. Parece que somos los tontos de La Liga. Creo que el Valencia CF merece más respeto. Parecemos los tontitos.Vamos a ver si de aquí en adelante nos favorece. Hemos sabido sobreponernos a lo que supone que te anulen un gol que no sabes si es fuera de juego o no".

Por su parte Celades añadía que "no me puedo creer que la denuncia la estemos pagando a través del VAR. Es frustrante, entiendo a Rodrigo porque le han anulado muchos goles o porque has dejado de ganar puntos, pero esta es la situación y no podemos hacer más. La acción de Guedes no la he visto, la de Rodrigo sí que he visto el pantallazo y no lo sé... yo que sé.. ya hablé ayer de lo que pensaba y me reafirmo en lo mismo. Hemos vivido dos situaciones muy seguidas donde han tardado muchos tiempo en decidir, y pensaba que en la segunda jugada nos iba a pasar lo mismo porque esto ya se ha repetido muchas veces.... ya lo comenté ayer, pero creo en la honestidad de los árbitros".