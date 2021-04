Robert Moreno, el tapado para el banquillo de Mestalla

Son muchas las opiniones dentro del Valencia que pueden tener poder para saber quien será el próximo entrenador del Valencia CF. El primer paso es saber si Javi Gracia continuará, aunque todo indica que no cumplirá el año de contrato que le resta, en un club cmo el Valencia todo puede pasar. Lo bien cierto es que el club de Meriton anda buscando entrenador desde hace ya bastantes fechas.

Los dos primeros en aparecer son, Pepe Bordalás, actual técnico del Getafe y Diego Martínez, actual entrenador del EuroGranada. Con el primero ya viene de largo y es que el año pasado ya se mantuvieron contactos personales para ver la posibilidad de llegar los valencianistas pero la obligación de los madrileños de todavía tener que disputar Europa League en verano frenó esa posibilidad. El segundo es un anhelo del "director deportivo" Miguel Ángel Corona, Diego Martínez, opción complicada aunque el peso de la entidad de la capital del Turia es una baza a tener en cuenta. El Granada, con dueños chinos, intenta retener al técnico incluso existe un preacuerdo económico supeditado al proyecto que se le pueda proporcionar para intentar subir el nivel de una plantilla, la nazarí, que ha rozado el excelente en las últimas temporadas.

A esos dos hay que sumar el nombre que hoy apuntan en el diario AS, Robert Moreno, el ex seleccionador español, segundo de Luis Enrique en su etapa con el Barça y ex del Monaco. Ahora mismo el español se encuentra sin trabajo, libre, con idiomas (algo muy importante en la elección final) y con una ascendencia con el representante que mueve los hilos el devenir del Valencia CF, Jorge Mendes.