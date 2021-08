Kangin Lee ya es historia en el Valencia

La inscripción el pasado viernes de Marcos André que incluso debutaba ante el Deportivo Alavés propició que Kangin Lee desapareciera hasta de la web valencianista. Se necesitaba una plaza de extracomunitario para inscribir al delantero y de ahí que el Valencia decidiera dar la carta de libertad al coreano.

La entidad de Mestalla anunciaba la salida de Kangin en un escueto comunicado. El Valencia no ingresará ni un solo euro ni siquiera se guarda un porcentaje de una futura venta por un futbolista que llegó a la Academia en 2011 y que estaba considerado como una de las perlas de la cantera. Meriton lo encumbró de la misma manera que lo dejó caer a los infiernos.

El comunicado oficial

De esta manera se anunciaba oficialmente su salida: "El Valencia CF comunica que ha finalizado su relación contractual con Kang In Lee. El jugador surcoreano, que llegó a la Academia del VCF con 10 años, finaliza de este modo su etapa como jugador de nuestro Club.El Valencia CF le desea suerte en su futuro".

Despedida de Kangin Lee

A su vez el coreano se despedía de la afición valencianista a través de su instagram con este mensaje: "En 2011 mi familia y yo decidimos abandonar nuestro país para que puidera cumplir mi sueño: convertirme en futbolista profesional. El Valencia CF fue el equipo que me abrió las puertas y apostó por mí. Eso es algo que jamás olvidaré y que hoy, el día que me despido de él, quiero poner en valor. En el Valencia CF me he formado como futbolista, pero sobre todo como persona. Los valores que he aprendido en su Academia espero sean el motor que guíe mi futuro. Agradezco eternamente a todos los compañeros, entrenadores y profesionales del club que he tenido tanto en la etapa de formación como en el primer equipo y, sobre todo, quiero agradecer profundamente el cariño que he recibido por parte de los valencianistas, de quienes he aprendido a vivir el fútbol con pasión. Hoy me despido del Valencia CF y de su afición y lo hago con el respeto que merecen. Ahora he de afrontar el futuro y lo hago con ilusión y gritando AMUNT!🦇"