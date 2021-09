Paco López: "Siempre me he sentido respaldado por el club"

El presidente del Levante UD, Quico Catalán, afirmaba el pasado miércoles que "Paco López tiene el respaldo máximo del club que nadie lo ponga en duda y quien diga lo contrario miente". Todo ello pese a encadenar doce partidos consecutivos sin conocer la victoria, Hoy, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Elche, Paco López añadía que "siempre me he sentido respaldado por el club. Se agradecen las palabras aunque nunca he notado ninguna falta de confianza".

Necesidad de ganar

Sobre la racha negativa que llevan los levantinistas respondía que "todo el mundo quiere ganar, llevamos varias temporadas en primera y la exigencia cada vez es mayor. Todo el mundo quiere que su equipo gane y compita de verdad el día del partido. Hay que poner el foco en el trabajo y no en el resultado". También añadía que "Noto ilusión, serenidad, optimismo. Las sensaciones son todas muy positivas. La ansiedad no es buena".

La liga muy igualada

El técnico hizo especial hincapié en la igualdad que va a presidir esta liga señalando que "no puedo garantizar nada ni por arriba ni por abajo, es una liga muy igualada, el año pasado algunos empezaron fuertes y luego no acabaron tan bien. Hay mucha irregularidad, somos doce, trece o catorce equipos que podemos estar entre los diez primeros o entre los tres últimos. Es muy complicado ganar un partido en primera división. Y esto es muy largo". Y aunque el entrenador del próximo rival, Fran Escribá reconocía que el objetivo del Levante es mayor que el del Elche, para Paco López "está bien que nos valoren pero todo está muy igualado".

El rival del sábado

Y sobre el rival que se van a encontrar mañana en el Martínez Valero, Paco López señalaba que "es un equipo que me gusta mucho y al que es muy difícil ganar. Tiene una gran plantilla que ha empezado muy bien la liga. Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Y me está gustando mucho en este inicio de liga. Juegan con linea de tres atrás y sus delanteros llegan bien a los espacios". También reconocía que puede haber un cambio de sistema en el conjunto granota para mañana.