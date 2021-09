Quico Catalán: "Paco López tiene el respaldo máximo"

Aprovechó el presidente Quico Catalán para sentarse delante del micrófono para responder, presencialmente a todas las preguntas de los periodistas que acudimos a la convocatoria. Durante mas de una hora intentó explicar la situación del club en lo deportivo, en lo social y en lo económico.

Mercado de fichajes y salidas

Quico catalán comenzaba con un mercado de fichajes y salidas convulso aunque aseguró que "tenemos mejor plantilla que el año pasado. Empezamos el mercado con cuatro objetivos. El primero era ser mejor plantilla que el año pasado. Intentar que la plantilla no perdiera ese nivel que teníamos y que requería de alguna mejora. Afrontamos cuatro grandes objetivos: delantero centro con nombre y apellidos, una incorporación que era de presente y de futuro. Incorporar a un central y lo tenemos. Es verdad que hay una posición, o un perfil de futbolista, un jugador de banda, ese era Oscar Plano, del Valladolid pero al final no pudimos hacerlo. Esos cuatro nombres han venido tres y me dejo a Franquesa. Es un jugador que había sido muy seguido y que era otro de los objetivos. Lo intentamos hasta el último día. ¿Todas las plantillas son mejorables? Sí. Tenemos 27 futbolistas en la plantilla".

Haciendo un balance negativo de como se ha llevado esa ventana veraniega, “¿ha sido el mejor mercado? No ¿Estás orgulloso? No. Pero eso sí hemos hecho todo y más y hemos trabajado para cuadrar todo. Tenemos una plantilla mejor y más argumentos sobre el terreno de juego. Tenemos plantilla para conseguir nuestros objetivos. Pero no hemos conseguido logrado la cuadratura del círculo, hay que ser auto crítico. No me alegra el hecho de que otros clubes estén una situación igual. El mercado es el que es y tenemos mejor plantilla que el año pasado. Los tiempos del mercado no los marca el club sino las circunstancias. Han sido muchas circunstancias el club apuró los tiempos buscando soluciones que luego no aparecieron".

Confianza “total” en Paco López

Doce partidos consecutivos sin conseguir una victoria en La Liga, los ocho últimos de la campaña pasada y los cuatro de este año han puesto a Paco López en una posición débil aunque el presidente levantinista recalco que “tiene el respaldo máximo por parte del club, que nadie lo ponga en duda y quien diga lo contrario miente. Como estas y muchos peores que estas, ya las hemos vivido. Que nadie ponga en boca de este club esas dudas. La confianza en Paco y en esta plantilla es máxima y lo hemos demostrado con hechos y no con palabras. Tenemos que mejorar cosas y hay que corregir errores pero veo a un equipo que por momentos ilusiona y por momentos desespera así que hay que encontrar el equilibrio”, apuntó y remarcó los silbidos escuchados ante el Rayo a la finalización del mismo, “hay un porcentaje muy alto que silbó y hay que respetarlo”.

“Llegará un momento donde valoraremos todas las circunstancias. Tenemos que darnos cuenta de que llevamos cuatro años juntos y puede ser que un día estemos cansados los unos de los otros. Ojalá Paco pudiera estar muchos años en este club. Igual es lo mejor para el Levante y para él. El fútbol te lleva a situaciones que no se deberían romper", finalizó.

Acuerdo CVC

Quico Catalán desveló que el club recibirá 70 millones en virtud del acuerdo entre la Liga y el fondo CVC, de los cuales un 40% llegarán este otoño y después habrá tres ingresos en cada mes de junio hasta 2024, “el 15% es para pagar la deuda del covid-19, el otro 15% es ese extra para incorporaciones y el 70% para infraestructuras del club. La inversión en el estadio se podría incluir y también de cara a la nueva ciudad deportiva y a la fase 2 del estadio”.

Posible salida de De Frutos

Mucho se habló de la posible salida de De Frutos al Getafe aunque el presidente granota quiso ser contundente al respecto, “nunca ha estado De Frutos fuera del Levante. La única es de 9 millones por el 100% de los derechos. El Getafe nunca llamó al Levante en los últimos días de mercado. Y nunca Jorge De Frutos se ha querido ir del Levante. A nadie le ha trasladado nada. Es un chaval magnifico que quiere triunfar con esa camiseta. Espero no negociar nunca para que se vaya. El compromiso de Jorge De Frutos es máximo”.

Polemica dorsal Mustafi

Una de las patatas calientes de las últimas jornadas fue la polémica sobre el no dorsal de Mustafi que finalmente lleva el 13, en principio guardado para porteros. Polémica que quiso zanjar de forma tajante, "el Levante hace una consulta a La Liga, que no es competencia en estas cuestiones, nos traslada que puede darse esta situación antes del cierre del mercado. A Mustafi se le ficha después tras dejarnos adrede una ficha libre de primer equipo. Una cosa es asegurarnos que podía ser inscrito y así es. Otra cosa es el tema del dorsal. Temíamos que nos obligaran a cambiarlo como así ha sido. Lo grave no es que lleve el 13 o el 1 sino lo grave es que se pone durante días que el Levante no podía inscribir a Mustafi. Eso es rotundamente falso. Teníamos 24 licencias. Ni teníamos que dar de baja a nadie, ni nada. Absolutamente falso".

Hernani y su situación

Un jugador que no tiene ficha ni dorsal es el portugués Hernani que se encuentra buscando equipo, "estuvo con permiso del club hasta la semana pasada que se acababa el mercado en varios países. La semana pasada pidió ampliar ese permiso y se lo hemos ampliado hasta el día 23 si no recuerdo mal. Hay varías vías abiertas en estos momentos. Ojalá encontremos ese lugar para que pueda seguir jugando al fútbol. Si no ocurre, lo de salir o encontrar equipo se incorporará aun sin ficha al primer equipo” concluyó.