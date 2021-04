Javi Gracia prueba un sorprendente once para el Barcelona

El día que eligió a Guillem Molina para jugar de lateral derecho (un central sin apenas experiencia en primera división en una posición que no es la suya) ya fue sorprendente. Esta mañana Javi Gracia ha vuelto a sorprender ensayando con un once titular con defensa de cinco donde uno de los centrales era Lato. Hay que recordar que esa no es su posición natural y que tiene en condiciones tanto a Diakhaby como a Ferro.

La buena noticia ha sido ver a Correia ya recuperado y apunta a que podría estar disponible para enfrentarse al FC Barcelona en un duelo donde los catalanes se juegan la Liga. El resto del once ensayado en la mañana de hoy sería el formado por Correia en banda derecha, Gayá en banda izquierda, los centrales serían Hugo Guillamon, Paulista y el mencionado Lato,en el centro del campo Wass, Racic y Soler y en punta el portugués Guedes acompañado del uruguayo Maxi Gómez.